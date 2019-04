HOROSCOP: Ce zodii își găsesc dragostea în luna aprilie

foto: publika.md

Iată care sunt zodiile care vor avea parte de un nou început în dragoste în luna aprilie 2019!



Berbec



Cei născuți în zodia Berbec vor avea parte de noi începuturi legate nu doar de personalitatea, caracterul acestora, ci și de povestea de iubire pe care o trăiesc. Nativii vor observa că se va îmbunătăți comunicarea cu persoana iubită și chiar își pot face planuri împreună de viitor.



Cei singuri vor avea ocazia să cunoască o persoană care să le trezească interesul și să pună în balanța posibilitatea de a începe o nouă relație. Recomandarea noastră este să ia atitudine față de sectorul iubirii în prima parte a lunii, atunci când și Soarele în tranzit prin semnul lor îi susține.



Ulterior, nativii Berbec trebuie să fie cu luare aminte în tot ceea ce întreprind în domeniul amoros pentru că întregul context astrologic poate fi bulversant. Dacă Luna Plină în Balanța de la finele lunii trecute s-a format în sectorul partenerial și le-a cerut să încheie o etapă în acest sens pentru a face loc uneia noi, ei bine și la finele acestei luni, Luna Plină se va forma în același semn al Balanței, prin urmare poate fi vorba de o încercare majoră pentru unii Berbeci.



Doar cei foarte pregătiți să facă față provocărilor sentimentale se vor bucura pe deplin de beneficiile aduse de Lună Nouă din semnul lor.



Balanța



Cei născuți în zodia Balanța am putea spune că sunt vedetele horoscopului din punct de vedere sentimental. Luna Nouă le poate aduce noi începuturi în dragoste, indiferent de statutul lor, iar contextul devine cu atât mai favorabil cu cât și Venus, întocmai planeta lor guvernatoare, în tranzit prin Berbec, chiar dacă va avea o influență mai scăzută, din 20 aprilie le va fi alături.



De asemenea, comunicarea poate fi atuul acestor nativi care pot lămuri mai ușor probleme ce țin de cuplu și nu numai. Dacă cei singuri pot începe o poveste de dragoste, cei care se află în relații de lungă durată pot fi ceruți în căsătorie.



Săgetător



Cei născuți în zodia Săgetător sunt sfătuiți să profite din plin de prima parte a lunii, deoarece, începând cu data de 10 aprilie, Jupiter, planeta lor guvernatoare și Beneficul zodiacului, va intra în retrogradare întocmai în semnul lor și le va putea aduce obstacole în tot ceea ce-și propun, dar și reevaluări și revizuiri sentimentale. Luna Nouă le va aduce ocazia unui nou inceput in zona sentimentala, iar cei singuri pot da curs unei noi povesti de dragoste, in timp ce nativii care se afla in relatii de lunga durata ar putea aduce pe lume un copil sau ar putea planifica conceperea sa, aspect sustinut si de Venus, planeta iubirii, care pana pe data de 20 aprilie le aduce beneficii in sectorul familiei, iar din aceasta data le va tranzita sectorul sentimental si al copiilor,