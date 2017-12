HOROSCOP: Ce zodie ar trebui să aibă prietenul tău cel mai bun

Berbec

Berbecii nu sunt străini de aventură. Sunt entuziaști, dominatori și au foarte mare încredere de sine. Au tendința să fie nerăbdători și impulsivi.



Zodie prieten: Balanța.



Balanțele știu să îl domolească pe Berbec atunci când acesta devine prea exuberant.



Taur



Taurilor nu le place să-și arate sentimentele, însă sunt percepuți drept iubitori și drăgăstoși. Încăpățânarea și gelozia sunt punctele nevralgice, iar generozitatea și puterea sunt punctele forțe.

Gemeni



Indiferent ce se întâmplă în jurul lor, au ceva de zis. Este sociabil și nu lăsa pe nimeni să se plictisească lângă el. Pofta lui de viață animă orice încăpere.



Zodie prieten: Vărsător.



Au aceeași natură jovială și se vor înțelege de minune. Apreciază lucrurile mărunte și știu să se bucure de viață.

Rac



Au nevoie de spațiu personal, dar n-ar trebui să le fie teamă să recunoască asta. Fiecare dintre noi are dreptul să fie morocănos, câteodată.



Zodie prieten: Săgetător.



Săgetătorii apreciază și înțeleg nevoia de introspecție. Împreună pot dezvolta concepte filosofice profunde. În plus, un prieten optimist poate să te scoată dintr-o stare proastă.

Leu



Așa cum leul este regele junglei, și Leii sunt lideri înnăscuți. Carismatici și hotărâți, Leii sunt generoși și iubitori. Le place să fii în centrul atenției și pot fi intoleranți câteodată.



Zodie prieten: Capricorn.



Capricornii sunt prieteni motivați în cucerirea lumii și împreună pot face minuni. Sub îndrumarea liderului Leu și cu organizarea Capricornului, nimic nu este imposibil de realizat.



Fecioara



Pentru Fecioare, perfecționismul este atât punct forțe, cât și punct vulnerabil. Fecioarele sunt modeste și încântătoare, dar își dezvăluie cu greu sentimentele.



Zodie prieten: Berbec.



Fecioarele pot stavili pofta de aventură a Berbecului, în timp ce Berbecul poate ajuta Fecioara să fie mai puternică.



Balanța



Nu mai e un secret pentru nimeni ca Balanțelor le place echilibrul și că au un puternic simț al dreptății. Diplomat din fire are, totuși, defectul de a fi indecis.



Zodie prieten: Leu.



Leul este simbolul puterii și al regalității. Balanțele au nevoie de un prieten care se emane energie și creativitate.



Scorpion



Cine poate nega faptul că Scorpionii sunt strălucitori. Dincolo de alura secretoasă și pasională, ei au abilitatea de a depăși orice obstacol.



Zodie prieten: Vărsător.



Blândul Vărsător este onest și loial, iar Scorpionul are nevoie de un asemenea om alături. În plus, Vărsătorul este creativ și-l poate ajuta pe Scorpion atunci când se simte blocat într-o acțiune.

Săgetător

Optimist convins, Săgetătorul are și ușoare tendințe spre frivolitate. Libertatea este foarte importantă pentru el și dorința de a explora îl motivează și-i dă energie. Este un filosof înnăscut și-i plac provocările mentale.

Zodie prieten: Capricorn.



Săgetătorul are nevoie de un prieten cu picioarele pe pământ. Optimismul Săgetătorului este temperat de pragmatismul Capricornului. Iar când Săgetătorul este jos, Capricornul are umărul pregătit.



Capricorn



Capricornul are abilitați organizatorice incredibile. Fire practică, el își urmează întotdeauna interesul. Este ordonat, cu înclinații spre pesismism, ordonat și cu un simț al umorului special.



Zodie prieten: Săgetător.



Săgetătorul îi poate asigura Capricornului o viață socială activă. Capricornul știe că atunci când îi este greu se poate întoarce la zâmbetul carismatic al Săgetătorului.



Vărsător



Vărsătorul este inventiv și iese din tipare. Nu îi trebuie foarte multe ca să fie mulțumit, dar are nevoie, totuși, de multă socializare. Își face prieteni cu ușurință cărora le este loiali.



Zodie prieten: Taur.



Taurul, cu încăpățânarea lui, știe să-l aducă cu picioarele pe pământ pe visătorul Vărsător. Îl va încuraja și-i va arăta ce este important.



Pești



Peștii ar da și cămașa de pe ei. Dar bunătatea le poate fi luată drept slăbiciune și se poate profita de pe urma lor. Ar trebui să se bazeze mai mult pe intuiție, căci nu-i înșală.



Zodie prieten: Scorpion.



Scorpionul se străduiește tot timpul să își atingă obiectivele, ceea ce-l poate motiva și pe Peste să nu se mai complacă într-o anumită situație.

sursa: sfatulparintilor.ro