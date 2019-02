HOROSCOP: Ce schimbări inevitabile aduce Soarele în Pești pentru fiecare zodie

Semnul Pesti, ultimul din cele 12 zodii, este prezentat ca doi pesti ce inoata in directii opuse. Ei simbolizeaza dualitatea prezenta in viata noastra. Energia Pestilor incapsuleaza atat intunericul cat si lumina din noi.

BERBEC

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine este o perioada in care sa stai sub radar. Intuitia iti este mult mai puternica acum, la fel si abilitatea ta de a valorifica energiile colective. Februarie poate aduce unele blocaje de departe sau care au legatura cu unele institudii educationale sau legale. Insa martie poate aduce multa sustinere din spatele scenei pentru cariera ta.

TAUR

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune o lumina puternica asupra implicarilor de grup, prieteniilor si aliantelor. Evita negocieri finale in februarie. Martie insa este o buna perioada sa te conectezi cu prieteni ce te imputernicesc, mai ales daca sunt de departe.

GEMENI

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune o lumina pe cariera, directia de viata si imaginea publica. Februarie sub Pesti poate fi mai dificila pentru afaceri, iar altii pot sa nu fie de acord cu planurile tale. Martie insa iti poate aduce un plus financiar, un comision sau orice alta crestere in finante si/sau cariera.

RAC

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine iti lumineaza moduri de a-ti extinde lumea prin educatie, calatorii lungi si publicarea muncii tale scrise. Februarie sub Pesti poate aduce unele obstacole in calea unor angajamente profesionale si poate si preocupari pentru sanatate. Insa martie sub Pesti este un timp excelent sa cauti un partener de orice natura va fi el.

LEU

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune accent pe relatiile intime si pe intelegerile si aranjamentele financiare. Februarie sub Pesti ar putea sa aduca unele respingeri pe plan romantic sau dificultati financiare si nu e un bun moment sa iti asumi riscuri. Martie insa poate aduce un bonus de la munca sau o oportunitate pentru sanatatea ta.

FECIOARA

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune lumina pe relatiile tale, este timpul sa lasi partenerul sa preia fraiele si tu sa nu ai un stres cu asta ! Februarie poate fi mai dificila, in care angajamentele de casa si familie sa creeze dificulltati in parteneriatele tale de business sau romantice. Martie este o minunata perioada sa aduci romantism suplimentar in relatia sau casnicia ta, sa va distrati impreuna sau sa investesti intr-un parteneriat de business.

BALANTA

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine face ca munca si sanatatea sa tina prima pagina a agendei tale. Fii prudent in februarie si nu semna documente cu miza mare si evita decizii abrupte, ia-o usurel. In martie sub Pesti, sunt vesti bune pentru tine – casa si caminul tau este sursa de sustinere de care sa te bucuri.

SCORPION

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine este vreme pentru romantism, creativitate si bucurie. Tu esti semn de apa ca si Pestii, deci infratirea voastra este benefica pentru tine. Februarie iti poate aduce povara financiara motiv suficient sa te focusezi mai mult pe partea spirituala. Canalele de comunicare ti se deschid in luna martie si esti ajutat sa mergi inainte cu proiectele tale creative sau sa clarifici atmosfera cu persoana draga.

SAGETATOR

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune lumina pe viata ta privata, pe casa si pe familie. Stai departe de discutii aprinse si de negocieri cu miza mare de business in februarie. Martie insa iti va aduce o crestere de natura financiara care te poate ajuta in proiectele tale pe zona casa, familie sau imobiliare.

CAPRICORN

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune lumina pe miscarile tale de zi cu zi, pe schimburi de orice fel si pe comunicare, fiind o perioada aglomerata pentru zodia ta. Fii atent pe potentiali dusmani in februarie dar si la evenimente ce iti pot afecta sistemul nervos. Ai nevoie de odihna si sa o iei mai usurel. In martie insa, vei avea parte de mult progres spre tot ceea ce iti propui.

VARSATOR

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune lumina pe veniturile tale si pe respectul si valoarea de sine. Evita discutiile despre bani in februarie si focuseaza-te pe componentele creative ale vietii tale, pentru ca investitorii sau membrii comunitatii de business sunt mai dificil de convins. Martie iti aduce acces nesperat de bun la resurse benefice tie.

PESTI

Cu Soarele in zodia ta, este timpul sa stralucesti ! Dorintele iti sunt trezite si din ce in ce mai clar si acum poti obtine progres in tot ceea ce iti propui. Februarie este o perioada mai dificila si aglomerata pe planul muncii, cu sefi cu solicitari sau cu angajamente profesionale care iti limiteaza miscarile spre libertate asa cum ti-ai dori. In martie, bucura-te de ajutor de la prieteni puternici si influenti.