HOROSCOP: Ce fac zodiile când sunt părăsite

Iată care este reacția fiecărei zodii în parte atunci când se desparte de persoana iubită:BerbecBerbecul neagă inițial realitatea, nu poate crede faptul că cineva și-a permis luxul de a-l părăsi. Abia atunci când înțelege că ruptura chiar s-a produs, va lăsa să se înțeleagă că el e cel care a luat decizia.TaurSuprema plăcere a Taurului este mâncarea, astfel că pentru a depăși momentele dificile va începe să mănânce, în special dulciuri. Va avea alături mereu și o cutie mare de șervețele, ca să își șteargă lacrimile.GemeniVorbărețul din zodia Gemeni se va cufunda în tăcere. Nu va spune nimic nimănui, ci va suferi în taină. Își va reveni rapid și va porni într-o nouă aventură, căci el are întotdeauna un plan de rezervă.RacRacul va face o adevărată dramă din despărțirea de partener. Se va izola și se va închide în sine, astfel că îi va lua mai mult decât oricărui alt nativ să își revină. Va lua toată vina asupra sa și se va autopedepsi.LeuE atât de mândru de el nativul Leu încât va trece fluierând peste despărțire și își va fi și găsit deja alt partener. Nu are accese de furie, ci pur și simplu merge mai departe convins fiind că nu era cea mai potrivită persoană.FecioarăPersoana care îndrăznește să părăsească o Fecioară poate să fie sigură că va fi pe veci bântuită de aceasta. Nativul acesta nu va reuși prea ușor să își refacă viața, pentru că greu va decide să caute pe altcineva.BalanțaDupă o despărțire, Balanța își va restabili echilibrul interior citind mult și ascultând muzica. Imediat ce s-au liniștit vor căuta pe altcineva pe care să iubească, pentru că ei nu pot trăi prea mult în singurătate.ScorpionFuria pune stăpânire pe nativul Scorpion în momentul în care i se spune că relația se încheie. Urmează răzbunarea, căci va coace planuri diabolice prin care să îi întoarcă ex-ului răul făcut.SăgetătorCam două ore. Atât durează tristețea Săgetătorului părăsit de partener. Apoi îi revine bunadispoziție și zâmbetul larg pe chip și pornește deja în căutarea de noi cuceriri. Are puterea să facă noi victime chiar în aceeași zi.CapricornCapricornul începe să se plângă la toată lumea de năpastă care a dat peste el. Va mai și înflori povestea pe ici, pe colo, așa încât să o facă mult mai interesantă. Apoi se va cufunda în cărți și în studiu, ca să uite.VărsătorVărsătorul își va revărsa furia prin intermediul unor jigniri cum rar i-a fost dat cuiva să audă. Pur și simplu nu va avea pic de milă de cel care l-a părăsit. Consideră că puterea cuvântului e cea mai bună pedeapsă, scrie ele.ro PeștiNativul Pești se trezește brusc din visarea în care a trăit și nu vrea sub niciun chip să înțeleagă că a fost părăsit. Mult timp după despărțire va continua să își caute fostul partener și să îi ceară împăcarea.