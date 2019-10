HOROSCOP: Ce DEFECTE au femeile, în funcție de zodie

Ti s-a reprosat vreodata faptul ca nu poti pastra un secret sau ca esti prea impulsiva? Fiecare femeie are calitati si defecte, insa este important sa realizeze care sunt acestea din urma, pentru a le corecta. Astrologii iti vin in ajutor in acest sens si iti ofera o explicatie pentru defectele pe care le ai. Descopera si tu care sunt defectele tale in functie de zodia care te guverneaza, scrie divahair.ro.

Defectele femeilor in functie de zodia berbecului



Nativele zodiei Berbec au o fire impulsiva, asemenea elementului foc, care le guverneaza. Din acest motiv, ele pot deveni geloase fara un motiv anume si de multe ori, se vor incapatana in sustinerea afirmatiilor proprii, chiar daca exista argumente contra.

Ai grija ca in relatiile cu ceilalti sa nu iei decizii pripite, pentru ca poti distruge cu usurinta o relatie de prietenie, din cauza defectului tau de a vorbi fara a tine cont de sentimentele celorlalti.



Defectele femeilor in functie de zodia taurului



Este binecunoscut faptul ca Taurii sunt incapatanati. Elementul care ii protejeaza este pamantul, asadar reprezentantele acestei zodii nu isi ies usor din fire. In schimb, ele pot fi macinate de gelozie, de invidie si de zgarcenie. Desi adora luxul, nu scot usor banii din buzunar.

Daca te afli sub influenta acestui semn zodiacal, incearca sa te abtii de la a eticheta persoanele din jurul tau inainte de a le cunoaste cu adevarat.



Defectele femeilor in functie de zodia gemenilor



Gemenii sunt un semn dual de aer, asadar unul dintre defectele lor majore este ipocrizia. Femeile nascute in aceasta zodie sunt atrase de barfe si sunt capabile sa aiba ceea ce in popor este cunoscut sub denumirea de "doua fete".

Zodia ta te face sa ii jignesti cu usurinta pe cei din jur, chiar faci asta prin intermediul glumelor. Trebuie sa renunti la invidia care pune stapanire pe tine uneori, daca vrei sa nu ii indepartezi pe cei dragi.



Defectele femeilor in functie de zodia racului



In ciuda caracterului sau timid, Racul, acest semn guvernat de Luna si dominat de elementul apa, este capabil de a pune la cale si de a duce pana la capat cele mai teribile razbunari. Nu esti genul de femeie care sa pice in pacatul invidiei, in schimb nu te dai deoparte de la a-i barfi pe cei din jur, daca acestia ti-au ranit orgoliul.



Defectele femeilor in functie de zodia leului



Pentru ca semnul tau este unul de foc, guvernat de regele astrilor, Soarele, iti place sa fii in permanenta in centrul atentiei si sa ai parte de adulatia tuturor. Atunci cand cineva calca stramb, trebuie sa se fereasca de mania ta. Fie ca apelezi la metodele conventionale ori la cele mai putin ortodoxe, "dusmanul" tau va disparea din peisaj rapid.

Ai grija ca razbunarile tale sa nu ii afecteze pe cei dragi!



Defectele femeilor in functie de zodia fecioarei



Obsesia Fecioarei pentru ordine se manifesta nu doar in locuinta sa, ci si in relatiile personale. Acest semn de pamant adora sa detina controlul atat asupra situatiilor, cat si asupra celor din jur.

Trebuie sa iti temperezi dorinta de control, pentru ca nu toti sunt dispusi sa ti se supuna. De asemenea, incearca sa iti conservi energia, in loc sa pui la cale planuri de batalie impotriva celorlalti.



Defectele femeilor in functie de zodia balantei



Balanta este un semn de aer guvernat de planeta Venus. De aceea, nativele acestei zodii pot ajunge sa fie prea preocupate de aspectul exterior al celor din jur si ii pot jigni fara a tine cont de sentimentele lor.

Este indicat sa iti indrepti atentia catre toate aspectele vietii tale personale si sa incerci sa descoperi lucruri noi despre cei apropiati tie. In acest fel, vei evita sa le ranesti sentimentele.



Defectele femeilor in functie de zodia scorpionului



Scorpionul este o zodie de apa care poate transforma orice situatie prin care trece intr-una dramatica. Atunci cand o nativa este implicata intr-o disputa, conflictul poate escalada fara precedent.

Daca esti guvernata de acest semn, inseamna ca esti capabila sa urasti si sa te razbuni la fel de pasional cum iubesti. Este indicat, insa, sa nu iti risipesti energia in incercarea de a le transforma viata dusmanilor tai intr-un cosmar.



Defectele femeilor in functie de zodia sagetatorului



Atunci cand vine vorba de conflicte, nativele semnului de foc al Sagetatorului nu rabufnesc. In schimb, le aplica un tratament mult mai dur celor care le ranesc: ii ignora.

Ai grija sa nu iti supui persoanele dragi la asemenea pedepse, pentru ca le poti rani sentimentele.



Defectele femeilor in functie de zodia capricornului



Reprezentantele acestei zodii de pamant sunt capabile de o razbunare teribila, daca le-a fost ranit orgoliul. In plus, egoismul de care dau dovada le poate face sa devina persoane lipsite de scrupule. Nici gelozia nu lipseste de pe lista defectelor acestor native. Chiar daca nu o manifesta, ele sunt macinate de acest sentiment consumator de energie.

Desi esti ambitioasa si capabila de a ajunge acolo unde doresti, nu trebuie sa uiti ca succesul se construieste pas cu pas, fara a calca pe cadavre in drumul tau catre tinta pe care ti-ai propus-o.



Defectele femeilor in functie de zodia varsatorului



Doamnele si domnisoarele din Varsator sunt originale si au o fire dinamica, tipica semnelor de aer. Cand vine vorba de defecte, pe primul loc se afla atitudinea de superioritate de care nativele acestui semn dau dovada atunci cand vor sa iasa in evidenta.

Ai grija ca dorinta ta de a atrage atentia sa nu ii faca pe cei din jur sa iti intoarca spatele, din cauza modului in care ii tratezi.



Defectele femeilor in functie de zodia pestilor



Pestii au o fire introvertita si emotiva. Asadar, acest semn de apa va incerca sa ignore problemele celor din jur, pentru a evita greutatile inutile care le-ar putea ajunge pe umeri fara voia lor. In schimb, atunci cand au probleme personale, nativele din Pesti tind sa exagereze gravitatea lor si sunt capabile de a se implica in dispute cu prietenii care incearca sa trezeasca la realitate.

Defectele in functie de zodie pot perturba relatiile cu cei din jur. Cel mai important lucru este sa realizezi care sunt punctele forte si punctele slabe in ceea ce te priveste, pentru a evita neplacerile in relatiile personale.