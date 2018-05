HOROSCOP: Cât de rele sunt femeile, în funcţie de zodie. Să NU le stai în cale

Până acum am discutat cel mai mult despre calitățile specifice fiecărui semn astrologic. Totuși, trăsăturile definitorii ale unei persoane nu se referă numai la aspectele pozitive. Când analizăm reprezentanțele feminine ale zodiilor, descoperim că unele sunt mai înclinate către malițiozitate, în vreme ce altele sunt mai blânde și uită repede când li se greșește, scrie realitatea.net.



Află cât de rele sunt femeile în funcție de zodie!

Berbec

Femeia Berbec este independentă, plină de viață și gata să ducă la bun sfârșit numeroase proiecte, indiferent cât de complicate. Ambiția o poate determina să calce pe cadavre și nimeni nu îi poate sta în cale, dacă și-a propus să atingă un anumit tel. Dacă se poartă urât cu cei din jur, acest lucru nu se întâmplă din cauza unei răutăți native, ci din cauză că vrea mereu să fie prima în toate și să îi controleze pe ceilalți până în cele mai mici detalii. Atunci când cineva i se opune, nu reacționează foarte bine, așa că ai grijă cum o abordezi, dacă ai o opinie diferită de a ei.



Taur

Taurul este una dintre cele mai stabile semne din zodiac, principalele lui calități fiind perseverență, răbdarea și loialitatea. Nativa acestui semn astrologic are însă și momente de răutate, cauzate de faptul că se consideră adesea o victimă. Îi este foarte greu sau chiar imposibil să își recunoască vina, iar atunci când cineva greșește față de ea, nu va uita ușor, ci îi va aminti mereu persoanei de întâmplarea respectivă. O fire dominantă, femeia Taur va încerca să facă planuri pentru cei apropiați și să se impună, pentru că, din punctul ei de vedere, are întotdeauna dreptate.

Gemeni

Femeia Gemeni este fermecătoare și este veșnic înconjurată de prieteni, datorită istețimii și umorului care o caracterizează. Problema este că, deși te cucerește prin firea veselă și prietenoasă, ea se plictisește foarte ușor și este mereu în căutare de ceva nou. În general, nu se poate spune despre femeia Gemeni ca manifestă răutate, deoarece are o atitudine detașată față de aproape orice. În momentul când nu îi mai este pe plac ceva, are obiceiul de a-și lua zborul.

Rac

Zodia Rac are o sensibilitate aparte și cu greu lasă pe cineva să pătrundă dincolo de carapacea sa. Cel mai mult are nevoie de siguranță emoțională și de atenția persoanei iubite, lângă care va dori să petreacă tot timpul pe care îl are la dispoziție. Femeia Rac este o fire blândă și grijulie, care rar are momente de răutate. Ea va apela mai degrabă la forme subtile de șantaj emoțional pentru a obține ceea ce dorește. De obicei, Racul este ușor de rănit și pozează în victimă, însă nu se poate spune că este o fire malițioasă sau dominantă, pentru că tot ceea ce face are la bază nevoia de siguranță emoțională.

Leu

Leul este extrovertit, optimist și are un magnetism aparte, care atrage oamenii și îl plasează mereu în centrul atenției. Femeia Leu își dorește cel mai mult să fie apreciată și să i se acorde atenție mereu. Deoarece are tendința de a fi egocentrică, se va supăra dacă este ignorată sau dacă nu stârnește reacțiile scontate. Din cauza egoului, ea poate fi posesivă și geloasă, ceea ce rezultă în certuri aprinse și răutăți aruncate înspre partener. Totuși, singurul motiv pentru care devine malițioasă este acela că i se pare că nu i s-a acordat respectul cuvenit.



Fecioara

Pragmatică prin excelență, femeia Fecioară este o persoană foarte organizată, calmă, punctuală și cu picioarele pe pământ. Ceea ce o face pe nativa să pară malițioasă este simțul critic ieșit din comun. Ea va găsi defectele oricui și nu va ezita să le puncteze, disecând tot mai adânc problema. Atunci când se supără, devine inflexibilă și nu îi trece până nu primește scuzele de rigoare. În anumite cazuri, Fecioarele pot recurge la răzbunare atunci când sunt rănite sau nedreptățite.

Balanță

Balanță este zodia corectitudinii, iar nativii sunt inteligenți și cred în egalitate, căutând mereu armonia. Femeia Balanță este foarte atrăgătoare și, în același timp, vanitoasă. Nu se poate spune despre ea că este rea sau răzbunătoare, deși poate avea izbucniri dacă este atinsă de gelozie. În general, cel mai mare defect al Balanței este incapacitatea de a lua o decizie.



Scorpion

Enigmatici, senzuali și dornici de putere, Scorpionii sunt idealiști și lupta pentru ceea ce și-au propus. Nativele acestui semn astrologic au un calm exterior desăvârșit, însă, în interior, sunt ca niște vulcani gata să erupă la cel mai mic impuls. Femeile Scorpion sunt de regulă răzbunătoare și au izbucniri de răutate atunci când sunt provocate sau simt că au fost trădate. Atunci când simt că nu au putere asupra unei situații sau persoane, Scorpionii devin malițioși și uneori chiar autodistructivi.

Săgetător

Femeia Săgetător este foarte optimistă, prietenoasă și dornică de aventură. Ea este înconjurată de o mulțime de prieteni și cunoștințe și are de obicei o atitudine detașată, motiv pentru care nu se supără prea ușor. Atunci când o face, izbucnește violent și îi trece repede. Femeia Săgetător nu este răutăcioasă în mod special, însă știe exact unde să lovească atunci când își propune să critice sau să reproșeze ceva cuiva.



Capricorn

Stilată, manierată și pragmatică, femeia Capricorn va fura mereu privirile prin eleganța care o caracterizează. Atunci când se supără, nu este răutăcioasă, ci rece și inabordabilă. În general, Capricornul nu își pierde vremea cu persoane care nu se ridică la nivelul așteptărilor sale.

Vărsător

Vărsătorul este un spirit liber, excentric, veșnic curios și foarte jovial. Farmecul său este enigmatic și adesea atrage oamenii ca un magnet. Femeia Vărsător are un individualism care uneori pare să se apropie de egoism. Nativele sunt rebele și nu se lasă dominate sau conduse de nimeni. Atunci când se supără, se aprind repede și se sting la fel de repede. Răutatea nu este specifică acestei zodii, care preferă să își ia zborul atunci când consideră că cel de alături nu este pe aceeași lungime de undă ca ea.



Pești

Femeia Pești este o romantică incurabilă, o idealistă și o visătoare, având un simț artistic aparte. Loialitatea este adânc înrădăcinată în caracterul Peștilor, ceea ce îi face să fie prietenii și partenerii ideali. Atunci când se supără, nativă izbucnește puternic și apoi se retrage în lumea ei. Ea nu este malițioasă, de regulă, însă dorința de a se victimiza o acaparează și îi blochează empatia nativă, ceea ce o poate face să spună lucruri dureroase.