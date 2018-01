Horoscop: Care sunt cele mai bolnăvicioase zodii

Nativii din zodiac reactioneaza in mod diferit atunci cand se imbolnavesc. Mai mult decat atat, exista persoane predispuse la anumite afectiuni, in functie de zodia in care s-au nascut, scrie realitatea.net.

Iata un top al celor mai bolnavicioase zodii si care sunt bolile de care sufera:



Rac



Racii sufera in general de afectiuni ale sistemului digestiv, intoxicatii, probleme ale vezicii urinare, retentie de apa.



Din ce motiv se imbolnavesc cei nascuti in zodia Rac: despartirile, marile schimbari, probleme de familie, probleme de adaptare.



Fecioara



Guvernate de planeta Mercur, Fecioarele sunt foarte preocupate de sanatate si prefera sa apeleze la remedii naturiste. Intampina boli ale tractului digestiv, dureri abdominale, pietre la rinichi si afectiuni ale ficatului, scrie lyla.ro.



Cele imbolnaveste pe Fecioare: stresul, responsabilitatile de la munca, pierderea job-ului, sensibilitatea exgerata.



Capricorn



Capricornii sunt guvernati de planeta Saturn, iar din acest motiv au un temperament inchis, adesea inclinat catre depresii, sedentarism. Cel mai adesea, acesti nativi sufera de migrene, boli de piele, boli ale oaselor, reumatism, carii dentare.



Ce ii imbolnaveste pe nativii din Capricorn: situatia incerta de la locul de munca, esecutile profesionale sau separarea de familie.