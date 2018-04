HOROSCOP: Adevărul urât despre câteva zodii

Berbec: Acest semn este cel mai egoist din întreg zodiacul. Berbecul este independent prin natură şi nu prea îi pasă de nimeni. El crede, de asemenea, că e un lider, iar cei din jur probabil îl găsesc dictatorial sau arogant. Ego-ul Berbecului este mare, iar nerăbdarea sa e legendară. Berbecul e întotdeauna cel care provoacă o scenă sau o furtună, mai ales dacă cineva îndrăzneşte să îl facă să aştepte. Este agresiv şi competitiv şi va călca peste cadavre pentru a fi primul la linia de sosire, pentru că el trebuie să câştige cu orice preţ. El e capricios şi crede că le ştie pe toate, iar dacă se dovedeşte că a greşit, va continua să îşi spună punctul de vedere. Acţionează impulsiv şi frânge inimi pentru că se plictiseşte uşor.

Taur: Taurul e cel mai încăpăţânat semn zodiacal. Odată ce ţi-a pus în cap ceva, nu există cale de întoarcere. El va continua până va obţine ce şi-a propus, iar dacă cineva se pune în calea lui, va fi călcat în picioare. Esre foarte rigid din acest punct de vedere. El guvernează banii şi posesiunile şi îi place să aibă cât mai mult. Nu e nimic în neregulă cu asta, cu excepţia faptului că ar face orice chiar şi pentru un leu. El preferă luxul pentru el, dar alege imitaţiile ieftine atunci când vine vorba de daruri pentru ceilalţi. Îi place rutina şi nu suportă ca ceva să se schimbe în viaţa lui de zi cu zi. Confortul şi siguranţa sunt foarte importante pentru acesta. Poate fi considerat un snob şi se va uita de sus la ceilalţi dacă nu respectă standardele lui.

Gemeni: Acest semn zodiacal e cel mai bârfitor dintre toate. El e foarte naiv şi nu poate fi de încredere pentru că nu ştie să păstreze un secret. El crede că le ştie pe toate, dar nu excelează la nimic. Are două feţe. Poate fi foarte linguşitor atunci când are intenţia de a minipula pe cineva şi întrece limitele. Este zodie ingenioasă, care poate părea educată şi inteligentă, dar care încă nu şi-a terminat studiile. Are reputaţia unui om profitor. Se plictiseşte repede, detestă rutina şi îi plac capriciile. Consideră flirtul o distracţie inofensivă, cu toate că e implicat într-o relaţie.