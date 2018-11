Horoscop: Acestea sunt cele trei zodii de femei greu de cucerit

Scorpion

Femeia Scorpion are o inteligență și o putere de seducție aparte, tocmai de aceea este curtată foarte des. Din toți curajoșii care îi ies în cale, nu îi e ușor să-l aleagă pe cel potrivit, astfel că îi pune mereu la tot felul de teste. Numai acel bărbat încrezător și care nu cedează ușor are șanse să o cucerească. Din acel moment, femeia din Scorpion va renunța la gardă și se va dedica total relației.

Săgetător

Femeia Săgetător dorește să fie cucerită exact ca prințesele din povești și e foarte exigentă când vine vorba de calitățile partenerului pe care îl caută. Un Săgetător nu stă prea mult la discuții - e totul sau nimic, iar asta pe loc. Cât despre încercări disperate, nici nu se pune problema. Însă, pe cât de greu sunt de impresionat, pe atât de lungi și frumoase vor fi nopțile pentru cel ce va reuși imposibilul.

Vărsător

În schimb, femeia Vărsător nu are nevoie de o eternitate pentru a fi conștientă de propriile sentimente pe care le are pentru un bărbat, însă nu va face niciodată primul pas până nu se asigură că ceea ce simte e real. Are nevoie de un partener inteligent, elegant și subtil, care știe cum să inițieze o conversație și să păstreze misterul. O femeie Vărsător va sta la distanță cât timp este necesar, iar asta pentru că, odată decisă, va deveni extrem de loială și iubitoare, scrie