HOROSCOP 8 februarie. La noapte este Luna plina in Leu!

Astăzi va fi noaptea Lunii pline de februarie, numită şi Luna plină a zăpezii, ce are loc în acest an în Leu. Luna plina in Leu va avea intensitate maximă în dimineața zilei de duminică, ora 9:33.

BERBEC

Presiunile de zi cu zi se pare ca se diminueaza un pic azi. Asa ca poti folosi aceasta oportunitate ca sa iti dedici timp pentru a-l petrece cu partenerul mult iubit sau ajutand un prieten sau pe cineva drag cu o problema la care esti solicitat. Tu ai puterea sa stai alaturi de cineva pentru a-l sustine iar a face asta din cand in cand pentru oameni pe care ii iubesti este o normalitate.

TAUR

Pregateste-te pentru o zi minunata ! Asteapta-te la surprize placute si la noi evenimente care te vor face fericit. In acest climat pozitiv, iti vei putea face obligatiile cu usurinta si chiar sa adopti tactici noi mai eficiente spre ce ti-ai propus. Nu te indoi de tine nicio secunda. Astrele sunt de partea ta si nu vei da gres !

GEMENI

Aceasta zi pare a fi una relativ calma pentru tine. Fa tot ce poti din ea. Gaseste oportunitatea de a-ti pune treburile in ordine si incheie legaturi care ti-au cauzat stres si anxietate. Asta te va ajuta sa ai o perspectiva proaspata despre anumiti oameni sau anumite situatii si inveti sa fii mult mai prudent de acum inainte. Tu stii exact incotro mergi si esti perfect constient ce se intampla in jurul tau. Asta ai nevoie ca sa te simti relaxat si cu usurinta in suflet.

RAC

Canalele de comunicare sunt prea aglomerate acum si ti se pare ca nu reusesti sa te faci auzit sau sa intelegi ce iti spun altii, asa ca cel mai bine este sa eviti sa ai conversatii care pot duce la conflicte, tensiuni, neintelegeri. Ramai calm si incearca sa adopti o cale mai diplomatica de a trai ziua.

LEU

Lucruri pe care le credeai demult apuse si trecute pot reaparea in viata ta, creand haos sau prapad. Nu te panica. Este sansa ta sa inchizi cartea trecutului o data pentru totdeauna. Fa tot ce poti ca sa nu mai dai la o parte din nou aceste aspecte si nu neglija problema in speranta ca va trece de la tine. Preia fiecare provocare pe masura ce apare. Trebuie sa iti potolesti tendintele impulsive pentru ca ele duc la ganduri gresite care te duc pe carari gresite.

FECIOARA

Tu esti un semn zodiacal foarte sociabil dar ai sansa sa iei o pauza de la toata socializarea azi si sa te imbarci intr-o cautare sufleteasca. Priveste unde te afli, revizuie-ti metodele de viata si decide care este strategia ta forte ca sa iti implinesti telurile. Nu exagera, desigur. Revino la lumea exterioara rapid ca sa tii pasul cu ultimele dezvoltari.

BALANŢA

Lucrurile se deruleaza la viteze ametitoare in ultimul timp si este normal ca evenimentele ultimelor luni sa te fi zguduit un pic sau chiar scos din circuit. Acum este sansa ta sa iti aduni gandurile si regrupezi fortele. Dupa ce te recentrezi, incearca sa ramai calm si sa abordezi lucrurile intr-o maniera focusata si rationala. Asta iti va permite sa iti pui viata din nou in ordine ca sa te relaxezi si tu putin.

SCORPION

Esti plin de energie si dinamism astazi ! Asta iti va da portia suplimentara de energie necesara sa iti pui treburile in orice si sa ai succes in tot ce iti propui. Nu grabi lucrurile si nu face treaba de mantuiala. Ia-o incet si vei ajunge cu siguranta in varf. Ai face bine sa eviti sa te retragi emotional in cochilia ta. Da-le celor ce tin la tine o sansa sa te ajute. Multe lucruri minunate sunt pentru tine care iti vor mentine starea de spirit ridicata.

SAGETĂTOR

Lucrurile se intampla cu o viteza foarte mare in jurul tau iar propriile tale reactii la evenimente ar trebui sa fie cel putin la fel de rapide daca vrei sa ramai sub control. Trebuie insa sa fii calm si sa nu lasi anxietatea sau caracterul tau sa domine versiunea mai buna din tine, altfel vei spune sau face lucruri pe care le poti regreta mai tarziu. Actioneaza bazandu-te pe un motiv, tine capul cerebral pe umeri si vei fi bine.

CAPRICORN

Intentia ta este sa iti schimbi viata in bine. Faci eforturi mari si pe alocuri rezultatele intarzie sa apara. De fapt, esti mult mai aproape decat crezi. Nu ceda acum, dupa atata efort investit care se poate duce pe apa sambetei. Este o treaba nerezolvata care in continuare iti consuma energia si te deranjeaza. Nu crezi ca e timpul sa faci acum ceea ce nu ai avut curajul sa faci in trecut ?

VĂRSĂTOR

Astazi este o zi pozitiva pentru tine in mod special. Sunt sanse bune pentru tine profesional incepand de acum ce pot duce la o crestere sau marire bugetara. Nu te entuziasma, totusi, prea mult, pentru ca risti sa faci greseli si sa cazi in capcane. Incearca sa tii picioarele bine infipte in pamant, sa ramai realist si sa iti mobilizezi instinctele puternice care te duc mai departe.

PEŞTI

Astăzi te ai o stare de reflectare si ar trebui sa folosesti oportunitatea pentru a-ti revizui viata in mod obiectiv precum si abordarile pe care le ai ca sa obtii ce doresti. Asta te va ajuta sa dai la o parte metode perimate care nu te duc nicaieri. Acum esti mai increzator in tine si asta te ajuta in demersurile de a-ti implini visele.

