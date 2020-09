HOROSCOP 5 septembrie: Provocări pentru unele zodii, iar unii nativi sunt îndemnați să nu ţină cont de suspiciunile celor din jur

Berbec



Ai în faţă un proiect nou, dar nu cumva tratezi lucrurile un pic eronat? Ori ţi se pare mult mai uşor decât este şi. la primul hop. ai putea claca, ori, exact invers: în loc să te apuci de acel nou plan cu optimism şi entuziasm, te cramponezi de nimicurile care ţi se par mai grave decât sunt. Fii mai corect în aprecierea dimensiunii acestor provocări, pentru că ai tendinţa de a deforma realitatea, privind-o dintr-un unghi diametral opus decât s-ar cuveni. Ce e simplu, agravezi, ce e complicat, bagatelizezi, şi de aici se pot ivi cele mai mari probleme. Calculează-ţi bine forţele înainte de a te implica într-o direcţie nouă!



Taur



Nu te mai gândi la ce a fost, nici de unde vii, nici ce ai lăsat în urmă, ci încearcă să te concentrezi mai mult la timpul prezent, la ceea ce faci în acest moment. Dacă tot te refugiezi în trecut, în amintiri, în doruri de altădată, pierzi din vedere ce se petrece chiar acum sub ochii tăi. Fă un efort să te detaşezi odată de ce ai trăit cândva, chiar dacă sunt experienţe importante şi marcante, pentru că te ocupi de un proiect care cere să te apleci numai asupra sarcinilor actuale. Sigur, ele se bazează pe experienţele trecutului, dar nu e momentul să vorbeşti doar de ce a fost odată, ce ai făcut acum trei ani, ce grozav era odinioară… Prezentul e cel care cere toată atenţia!

Gemeni



O vreme, te-ai putut baza pe colaborarea unui prieten, dar brusc, acesta îşi retrage ajutorul şi pleacă. Poate atât a fost rolul lui în viaţa ta, poate nu mai are ce oferi sau are interese în altă direcţie, ca atare trebuie să te obişnuieşti cu ideea că nu vei mai avea la cine apela de acum înainte, ci trebuie să te descurci şi singur. Poate ai ajuns la finalul unui proiect colectiv sau de contract de colaborare, dar e posibilă şi separarea de un prieten sau o persoană care a jucat un rol important în inima ta o perioadă, dar de acum fiecare o luaţi pe alte căi, separate.



Rac



În interiorul tău e o furtună de trăiri şi de gânduri greu de controlat ce te face să te comporţi ciudat. Mulţi vor interpreta greşit atitudinea ta, pentru că, din cauza stresului, eşti mai tăcut, mai retras, mai pasiv, fără să faci nimic, ca să nu strici ceva. Mulţi vor spune că eşti slab, că e un semn de teamă sau de laşitate ceea ce afişezi tu, dar tu consideri că e mai înţelept să stai pe margine, fără să intervii, mai ales atunci când atmosfera e încărcată. Dacă ai spune ceva, ai putea tensiona şi mai mult lucrurile, ca atare încerci să te abţii cât poţi, să nu faci ceva nelalocul lui.



Leu



Lumea te priveşte cu un respect deosebit astăzi, pentru că emani un aer de înţelept, de bun cunoscător al lumii, pentru că ai acumulat în timp o experienţă bogată şi acum eşti în poziţia cea mai adecvată pentru a da altora lecţii. Şi tu ai învăţat de la alţii, înainte, şi acum a venit vremea ta să transmiţi celor care au nevoie de tine, tot ceea ce ştii, e o plăcere să descoperi în preajma ta ochi care te privesc admirativ şi urechi deschise pâlnie pentru a capta toate informaţiile de la tine. Nici ţie nu-ţi vine să crezi că lumea tace când vorbeşti tu, că unii iau notiţe din ceea ce le împărtăşeşti, semn că mesajul tău este ascultat, auzit, apreciat şi pus în aplicare cu maximă încredere.



Fecioara



Lasă amintirile neplăcute în urmă, nu te mai gândi la ele şi nu mai zgândări acele vremuri care nu mai au nimic de oferit. E timpul să închizi un capitol care te-a făcut să suferi, dar lucrurile acelea au trecut, nu mai sunt valabile şi nu mai au nicio influenţă asupra ta. Ce-a fost a fost, acceptă şi tu situaţia cu detaşare şi maturitate, fără să tot dai ocol prin acele timpuri. Se vede că duci după tine un regret, o tristeţe, o durere care ar fi trebuit demult să treacă, dar nu ai reuşit să ierţi. Ia-ţi azi angajamentul să rupi legăturile care te mai ţin ancorat în acele vremuri şi să dai dovadă de o imensă capacitate de iertare. Nu mai are rost să rămâi captiv în vechile suferinţe!



Balanță



Nu ţine cont de suspiciunile celor din jur ori de câte ori le spui că vrei să faci un anumit lucru. Contează doar ceea ce vrei tu cu adevărat, ca atare porneşte în direcţia aleasă fără să te laşi oprit din mers de nimeni.



Scorpion

Întotdeauna se vor găsi critici şi cârcotaşi care vor comenta faptele sau deciziile tale, dar de data aceasta e în joc forţa ta şi poţi trece peste orice animozităţi cu brio. Nu ştii ce resurse imense de energie şi ambiţie deţii decât atunci când depăşeşti cu succes astfel de afronturi. După un astfel de succes, nimeni nu va mai spune despre tine că eşti sensibil, ci foarte puternic!



Săgetător



Profesia cere enorm de la tine, chiar şi eforturi suplimentare, dar eşti mult prea ambiţios ca s-o laşi mai moale, chiar şi când eşti extrem de obosit, tragi tare, dorind să atingi un nivel superior în proiectele la care munceşti cu atâta seriozitate. Şefii sunt cu ochii pe tine şi, tocmai pentru că e reputaţia ta în joc, nu te opreşti din elan! Poate mai e cale lungă până la rezultatele finale şi ar trebui să-ţi drămuieşti mai bine energia, deci nu exagera cu eforturile depuse. Dacă vor vedea că poţi da atât, şefii sau clienţii vor cere din ce în ce mai mult de la tine, iar tu eşti acelaşi!



Capricorn



Greu de spus dacă situaţia care te vizează astăzi direct e un noroc sau un ghinion, de parcă ar coexista ambele în acelaşi loc. Un eveniment trist conţine şi o notă optimistă sau. invers, o mare reuşită are şi un preţ de plătit, ca atare e o zi în care poţi cunoaşte ambele feţe ale medaliei alternativ sau simultan: şi binele – şi răul, şi bucuria – şi tristeţea, şi succesul – şi eşecul, fără a se exclude unele pe altele. Semn că tot ce începe rău se poate transforma în ceva bun, pe nepusă masă, dar şi reciproca este valabilă: ceea ce te face acum să zâmbeşti, te poate face mai târziu să plângi, deci tratează situaţia moderat!



Vărsător



Inima se mai opune uneori în faţa provocărilor, pentru că ceea ce te opreşte pe tine din elan e frica, e slăbiciunea sufletului, de parcă nu te-ai crede suficient de pregătit pentru asta. Ba eşti foarte bine pregătit, doar ai învăţat să faci faţă şi unor astfel de situaţii neprevăzute, dar teama e, momentan, mai mare… Ai de ce te agăţa în această luptă împotriva temerilor tale, deci adu-ţi aminte cât de bine te-ai descurcat cândva într-o situaţie similară. Ai toate resursele necesare unei victorii de toată frumuseţea, ca atare ia taurul de coarne, înarmează-te cu energie pozitivă şi înăbuşă, cel puţin pentru o zi, tânguielile inimii.



Pești



Ceva îţi spune că, în spatele unor aparenţe, s-ar mai afla şi altceva, de aceea ar fi bine să amâni marile decizii pe altădată, ca să te informezi mai bine. S-ar putea să apară de undeva o informaţie contradictorie care să dea peste cap toate ideile anterioare, de aceea cel mai bine ar fi ori să ceri detalii din mai multe surse, ca să te convingi că toate converg în aceeaşi direcţie şi nu se bat cap în cap, ori să ai şi un plan de rezervă oricând la îndemână. Dacă ai luat acum o decizie, s-ar putea să descoperi, mai târziu, că exista şi alta, poate şi mai bună, deci ce-ar fi să nu pui punct final încă?