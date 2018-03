HOROSCOP: 3 zodii de femei focoase, care fac victime

foto: horoscop

Berbec



Femeia Berbec arată superb. Are o piele delicată, fină, albă, are forme apetisante, cu sâni plini și coapse bine conturate. Iar când își pune în valoare aceste atuuri fizice, bărbații pică unul câte unul. Știe cum să stârnească adrenalina și cum să se joace cu sentimentele celor din jur. E inteligență, are un umor fin și o imaginație bogată. Pe scurt, este ultra-sexy, ceea ce îi conferă și aptitudini de amanta desăvârșită.



Leu



Ei bine, femeia din zodia Leu este întruchiparea senzualității. Totul, din cap până în picioare, o califică drept zeița sex-appealului. Știe cum să iasă în evidență, ceea ce înseamnă că va fi întotdeauna gătită, aranjată și parfumată. Are o siluetă perfectă, căci este foarte atentă la ce mănâncă. Se îmbracă de parcă ar defila pe catwalk, la Milano. Bărbații cad ușor pradă avansurilor ei insistente și măgulitoare.



Scorpion



Din lista de femei sexy și rele nu putea lipsi nativa Scorpion. Ba chiar putem spune că ea este în top la acest capitol. Întruchipare a erotismului, femeia născută în această zodie arată perfect, se mișcă perfect, are un discurs care îți merge direct la inimă, pentru că știe cum să speculeze anumite slăbiciuni ale celor din jur. Este seducătoare și datorită misterului pe care îl emană. Este dezinhibată și are înclinații către agresivitate sexuală.