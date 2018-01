HOROSCOP: 3 zodii care sunt predispuse să ajungă amante

Exista cateva femei care nu se dau in laturi de la a-si insela partenerii de cuplu sau de a se implica in relatii cu barbati insurati. Motivele pentru care recurg la astfel de acte sunt din cele mai diverse. Iata care sunt femeile din zodiac ce sunt predispuse sa ajunga amante.

Varsator



Desigur, sa fii o persoana deschisa si romantica in acelasi timp este un ideal. Totul pana cand ajungi sa te indragostesti de doi barbati in acelasi timp. Se intampla adesea in cazul femeilor Varsator care ajung fie sa aiba doi iubiti fie sa devina ele amante. Aceste femei nu vad nimic gresit in a fi amante, chiar daca restul lumii asta considera. Pentru Varsatori, in dragoste si in razboi este permis orice.

Berbec

Se stie ca Berbecii sunt unii dintre cei mai incapatanati si egoisti nativi. Femeile nascute in aceasta zodie au tendinta de a domina in cuplu si vor ca toate nevoile lor sa le fie satisfacute instant. Din aceasta cauza sunt implicate adesea in mai mult de o relatie si au numerosi amanti de-a lungul timpului.

Scorpion

Femeile Scorpion nu se dau in laturi de la aventuri si chiar relatii cu barbati insurati. Desigur, acestia trebuie sa fie bogati si sa le satisfaca toate placerile sau sa aiba o pozitie importanta intr-o companie si sa le ajute sa avanseze rapid in cariera. Se stie ca pentru acesti nativi orice tip de relatie este una din care au numai de castigat.