Horoscop 3 decembrie: Vezi ce surprize îți rezervă astrele pentru astăzi

BERBECNu merge totul așa cum v-ați planificat. Nu vă panicați și dați dovadă de calm, pentru că orice problemă are o soluție.TAURMunciți prea mult în ultimul timp. Este momentul să luați o pauză și să acordați mai multă atenție propriei persoane.GEMENIAstăzi veți înregistra un echilibru între starea emoțională și cea fizică. Totuși, fiți atenți pentru că s-ar putea să aveți parte de un conflict în familie.RACLa locul de muncă vă merge foarte bine și sunteți apreciați de șefi și colegi. Aveți șanse să obțineți rezultate foarte bune, ceea ce vă face să vă simțiți împliniți.LEUVă place să fiți lider și să faceți totul singur. Totuși trebuie să știți că munca în echipă este mult mai productivă. În plan profesional, s-ar putea să apară unele probleme.FECIOARĂLucrurile nu merg deloc așa cum vă așteptați. Este nevoie să puneți în funcțiune toate abilitățile de comunicare dacă nu doriți să pierdeți tot ce ați câștigat în ultima perioadă.BALANŢĂAstăzi este posibil să nu ajungeți la sufletul acelor persoane pe care doriți să le ajutați. În plan personal, acordați atenție partenerului de viață și ascultați ce are de spus.SCORPIONAstăzi nu va fi totul așa cum vă doriți și ar putea apărea unele situații care să amâne proiectele planificate. Nu disperați și dați dovadă de ambiție, dacă doriți să reușiți.SĂGETĂTORVa fi nevoie de întreaga voastră putere de negociere, pentru a va atinge obiectivele pe plan profesional. Astăzi lăsați mândria la o parte și cereți ajutorul persoanelor cu experiență.CAPRICORNAstăzi nu este o zi potrivită pentru a călători sau pentru a ieși din zona voastră de confort. Ar trebui să acordați o atenție deosebită comunicării cu cei din jur.VĂRSĂTORAstăzi aveți tendința să cheltuiți mai mult, chiar dacă, aparent, nu vă permiteți. Este posibilă apariția unei găuri în buget, care ar putea să vă facă probleme pe viitor.PEŞTIEste o zi perfectă pentru a lua în calcul o schimbare a stilului de viață, un nou look, ceva care să vă scoată din monotonie. Contextul astral vă oferă curajul necesar pentru a păși pe tărâmuri mai puțin cunoscute.