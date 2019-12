Horoscop 21 decembrie 2019: Gemeni, permiteți-vă o zi în care să nu faci altceva decât să dormi

foto: exquis.ro

Berbec



Viaţa sentimentală nu e neapărat spaţiul celor mai fulminante evenimente, nici a celor mai pompoase declaraţii, ci iubire se numeşte şi cel mai banal semn de afecţiune. Poţi să-i arăţi celui drag cât de mult înseamnă pentru tine şi prin cel mai mic detaliu cotidian: să mergeţi împreună la piaţă, să faceţi curăţenie prin casă, să staţi degeaba ore în şir în faţa televizorului, dar tot împreună. Nu pretinde deci evenimente ieşite din comun sau daruri excepţionale pentru a te convinge că eşti iubit, pentru că nici tu nu ai ceva extraordinar de oferit celui drag de lângă tine.

Horoscop 21 decembrie 2019. Taur



Prietenia e cel mai de preţ dar pe care l-ai primit de la viaţă şi eşti de-a dreptul fericit că ai pe cineva alături de tine capabil de imense gesturi de afecţiune faţă de tine. Chiar dacă nu întotdeauna ştii să-i răspunzi la fel şi să-i oferi aceleaşi semnale de prietenie, primeşti atâta energie pozitivă încât eşti capabil să răstorni şi munţii cu ajutorul lui. Va veni o zi când îi vei întoarce serviciile în acelaşi mod, pentru că nu vei uita ce face pentru tine.



Gemeni



Permite-ţi o zi în care să nu faci altceva decât să dormi, să te odihneşti, să stai cu ochii în tavan şi să visezi la ceea ce îţi doreşti tu cel mai mult. Ai nevoie şi de astfel de momente de repaus, de visare, de relaxare totală în care să nu te oboseşti cu nimic, decât cu planificarea unora din cele mai frumoase etape ale vieţii tale de acum încolo. Poţi descoperi, în momentele tale de sondare a psihicului tău, cât de multe lucruri ai dori să primeşti de la viaţă, dar nu ai ştiut să exprimi în cuvintele visele tale.



Rac



Tratezi iubirea cu un fel de inocenţă, şi bine faci! Nu trebuie s-o priveşti doar cu ochi critici şi raţionali, dorind neapărat să o controlezi ca să evolueze în direcţia pe care o doreşti. Cu o atitudine mai lejeră, cumva nevinovată, de copil care tatonează terenul, te poţi bucura altfel de tot ce trăieşti alături de persoana iubită. Vă oferiţi unul altuia sentimente ca într-un joc de copii, şi vă simţiţi liberi împreună, fără a vă supune neapărat unor reguli, unor legi, unor condiţii stricte. fii liber să experimentezi iubirea la modul cel mai plăcut, pentru că mai e cale lungă până când veţi putea emite amândoi pretenţii unul asupra celuilalt.



Leu



Ai stat ca pe ghimpi în aşteptarea unui eveniment demult anunţat care acum iată, se deschide în faţa ta ca o nouă provocare interesantă. Tocmai pentru că ştiai că va avea loc, te-ai pregătit suficient de bine şi teoretic, şi sufleteşte, ca să-i faci faţă cu brio. te implici trup şi suflet în acest episod palpitant şi îşi place ceea ce se prefigurează la orizont. Eşti conştient că e cale lungă până la rezultatele visate, dar ceea ce ai început e precum construcţia unei case: acum ai turnat temelia şi apoi începi să zideşti totul cărămidă după cărămidă până ajungi la scopul cel mare.



Fecioară



Priveşti spre viitor cu încredere şi optimism, şi ai o capacitate de vizualizare pe care nimeni n-o întrece. Tu vorbeşti despre viitor de parcă e deja acolo, sub ochii tăi. De fapt, nici nu vorbeşti despre marile tale dorinţe la timpul viitor, ci spui că sunt deja parte din viaţa ta, că le atingi, că te bucuri de ele. E cea mai bună atitudine în faţa dorinţelor, pentru că aşa arăţi maximă încredere în materializarea lor. Proiectezi chiar tu viitorul prin ceea ce spui lumii că urmează să primeşti, deci tu eşti arhitectul, tu eşti constructorul propriului tău destin.



Balanță



Proiectele tale de viitor au toate şansele să se concretizeze dacă reuşeşti să-i implici şi pe alţii. Fie că apelezi la cei din familie sau la colegii tăi, încearcă să le susciţi şi lor interesul pentru ceea ce ai dori să atingi, pentru că şansele de succes sunt majore numai prin unirea mai multor forţe în aceeaşi direcţie. Optimismul lor îţi este de folos, pentru că tu nu stai tocmai bine la acest capitol, dar dacă ei te împing de la spate, acest lucru te va stimula să colaboraţi eficient pentru un rezultat comun ce va mulţumi pe toată lumea, dar al cărui iniţiator ai fost chiar tu.



Scorpion



Conştiinţa nu te lasă să nu spui lucrurilor pe nume sau să nu recunoşti adevărul aşa cum e. Consideri că, pentru a te elibera de cine ştie ce motive de stres, cel mai bine e să spui adevărul fără a te mai ascunde. Te simţi cu musca pe căciulă în privinţa unei situaţii şi, decât s-o tot cari după tine, nemaiştiind cum să inventezi scuze, cel mai bine ar fi să faci un pas în faţă şi să recunoşti sincer că ai greşit, că regreţi şi că vei repara problema cât mai corect cu putinţă.



Săgetător



Ţine închisă raţiunea, pentru că azi eşti pus în faţa unei situaţii în care nu e nevoie nici de logică, nici de raţionamente, nici de luciditate, ci de cât mai multă emoţie. Totul trece prin prisma sufletului tău, care va reuşi să extragă cea mai bună concluzie. Înăbuşă tot ce-ţi transmite mintea: nu înseamnă că ea greşeşte, dar ea ar putea fi ceva mai strictă, mai rece, mai rigidă, or situaţia în care te afli acum are o încărcătură emoţională majoră, pe care creierul nu o va valorifica aşa cum se cuvine.



Capricorn



Visele tale pot deveni uşor realitate dacă începi să le construieşti chiar tu, cu mâinile tale, cu mijloacele de care dispui. Nu aştepta să-ţi arate altul ce să faci, pentru că numai tu ştii cel mai bine ce anume îţi doreşti. Deţii toate resursele potrivite pentru ca ceea ce s-a născut în mintea ta ca o simplă idee, de ceva vreme, să înceapă să prindă contur cu adevărat. Vezi cu ochii tăi cum se ridică acel plan şi fiecare cărămidă aşezată la locul ei te motivează să mergi şi mai departe, convins că eşti pe drumul cel bun.



Vărsător



Nu te grăbi în iubire, lasă relaţia să curgă cum vrea ea, pentru că nu e planul care cere control sau îndrumare strictă, ci deplină libertate. Cu cât înaintează mai lent, cu atât aveţi şanse să vă cunoaşteţi mai bine, să treceţi relaţia prin cât mai multe probe edificatoare, să vă bucuraţi cât mai mult de senzaţiile plăcute de la începutul iubirii. A te gândi deja la nuntă, la copii, la a vă muta împreună deşi abia v-aţi cunoscut, nu e în beneficiul iubirii tale, pentru că pierzi din vedere o mulţime de aspecte specifice evoluţiei fireşti a relaţiei.



Pești



Poate n-ar fi rău să renunţi la un plan pe care l-ai gândit în cele mai mici amănunte. Ceva îţi spune că nu e momentul cel mai bun pentru a-i da drumul, că sensul ales nu e cel mai potrivit scopurilor tale, că nu va avea efectele scontate, şi deci ar fi bine să te gândeşti şi la altceva. Poate ai deja un plan de rezervă în minte pe care să-l poţi pune imediat în aplicare, înlocuindu-l pe cel care deja îţi ridică unele semne de întrebare, decât să consumi timp şi energie pentru un proiect în care deja ţi-ai pierdut încrederea.

loading...