HOROSCOP 2020: Un an excelent pe plan sentimental pentru nativul Rac, câştiguri materiale pentru Fecioară

Horoscop 2020- BERBEC



Este un an prielnic pentru consolidarea unor prietenii, pentru parteneriat sau asocieri. Ar fi bine să profitaţi de această conjunctură favorabilă. În 2020 veţi avea suficient timp liber la dispoziţie, astfel că nu va trebui să staţi pe gânduri atunci când veţi fi invitaţi la o petrecere. În prima parte a noului an vă cam lipseşte simţul practic şi sunteţi tentat să neglijaţi problemele importante. Dacă aveţi o idee, o iniţiativă legată de locul dumneavoastră de muncă este foarte bine să o presentaţi şefilor pentru că aveţi toate şansele să fie bine primită. În plan financiar, situaţia se îmbunătăţeşte. Prietenii vă vor înapoia banii pe care i-au împrumutat de la dumneavoastră.



Horoscop 2020- TAUR



Anul 2020 aduce posibilitatea îndeplinii de succes a proiectelor care urmăresc câştigurile financiare. Traversaţi o perioadă favorabilă în care abordaţi orice situaţie cu optimism. Sunt favorizate activităţile intelectuale şi relaţiile cu cei din jur. Puterea dumneavoastră de convingere vă va ajuta şi de data aceasta să înclinaţi balanţa în propriul folos. În prima parte a anului 2020 este de dorit să evitaţi să vă apucaţi de mai multe lucruri, căci cu siguranţă nu veţi aduce nimic la bun sfârşit. Nu vă neliniştiţi dacă proiectele dumneavoastră îndrăzneţe care păreau să fi debutat atât de promiţător, continuă să stagneze, scrie csid.ro

Horoscop 2020- GEMENI



În anul 2020 sunt destul de bune relaţiile cu autorităţile şi oficialităţile, iar aprobările urmărite pot fi obţinute cu mai multă uşurinţă. Evenimentele care vor avea loc pe parcursul anului vor fi importante în privinţa deciziilor personale. Acestea pot viza viaţa sentimentală şi intimă. Norocul pare să-şi întoarcă faţa către dumneavoastră şi un curent de energie pozitivă vă ajută să vedeţi viaţa cu alţi ochi, mai puţin cenuşie. S-ar putea să faceţi o pasiune fulgerătoare pentru o persoană care a apărut brusc în viaţa dumneavoastră. În prima parte a anului, o cunoştinţă la care nu v-aţi fi aşteptat vă propune o colaborare pe termen lung.



Horoscop 2020- RAC



În anul 2020 ar fi bine să acordaţi mai multă atenţie odihnei sau să vă rezumaţi la activităţi de rutină. Astfel, există riscul de a avea probleme cu sănătatea. Timpul are o semnificaţie aparte în noul an pentru că acesta poate fi însemnat în calendar printr-un eveniment special. Traversaţi o perioadă benefică în plan sentimental. Relaţia de suflet este forte bună, persoana iubită fiind tot timpul alături de dumneavoastră. La final de an este posibil să treceţi prin momente tensionate, din cauza unor dificultăţi în colaborare cu partenerul de afaceri.



Horoscop 2020- LEU



Se poate spune că acesta este un an dificil. Dar tocmai asta este minunat, pentru că vă dă ocazia să descoperiţi ce nu este în ordine în viaţa dumneavoastră. În 2020 trebuie să fiţi cu ochii în patru ca să puteţi profita de toate ocaziile favorabile care apar pe parcursul zilei. Sunteţi deosebit de inspiraţi în prima jumătate a anului, iar intelectul dumneavoastră funcţionează la cote maxime. Dacă v-aţi hotărât să vă schimbaţi locul de muncă, treceţi la această schimbare fără a vă lăsa influenţat de părerile celor din jur. Relaţia cu persoana iubită se anunţă a fi excelentă. Ar trebui totuşi să încercaţi să fiţi mai altruist unul cu celălalt şi atunci relaţia ar fi chiar perfectă.



Horoscop 2020- FECIOARĂ



Este momentul să ieşiţi în lume, întrucât astăzi aveţi ocazia să întâlniţi persoane care ar putea să joace un rol important în viaţa dumneavoastră. În 2020 aţi putea iniţia sau finaliza o acţiune juridică pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale. Se pare că este vorba de bunuri imobile. Veţi avea parte de un an peste aşteptări. Lucrurile par să revină la normal şi situaţiile neplăcute se rezolvă singure. Lipsa banilor vă poate determina să acceptaţi o a doua slujbă sau să obţineţi o colaborare scurtă, dar bine plătită. S-ar putea să primiţi o propunere interesantă legată de afacerile pe care le-aţi demarat sau la care vă gândiţi de ceva vreme.



Horoscop 2020- BALANŢĂ



Energia mentală împreună cu forma intelectuală bună de care dispuneţi în anul 2020 influenţează favorabil relaţiile dumneavoastră cu anturajul. Cei din jur nu sunt de acord cu iniţiativele dumneavoastră şi s-ar putea să vă reproşeze insistenţa cu care vă susţineţi punctul de vedere. Vi se propune o colaborare care ar putea determina o schimbare importantă în viaţă dumneavoastră. Consultaţi-vă cu partenerul de viaţă. Continuaţi să fiţi avantajat în plan profesional. Pe neaşteptate, vi se vor face propuneri pentru un loc de muncă. După-amiază s-ar putea să fiţi nevoiţi să plecaţi la drum mai lung sau să vă vizitaţi rudele din provincie.



Horoscop 2020- SCORPION



În 2020 s-ar putea să cunoaşteţi o persoană care să vă impresioneze foarte mult să să fie vorba chiar de o dragoste la prima vedere. Activitatea dumneavoastră intelectuală va fi perturbată în noul an de unele mici probleme din fostele relaţii parteneriale. La locul de muncă, este de preferat să evitaţi orice conflict cu superiorii dumneavoastră ierarhici. Este posibil să vă confruntaţi cu un puternic sentiment de gelozie, care vă va pune într-o situaţie dificilă. Anul 2020 stă sub semnul comunicării. Puteţi participa cu succes la simpozioane şi colocvii, dar şi la jocuri şi concursuri.



Horoscop 2020- SĂGETĂTOR



Întâlnirile şi discuţiile pe care le veţi purta în 2020 vor fi fructuoase. Ceea ce veţi face vă va marca reputaţia pentru mult timp de acum încolo. Dacă doriţi să realizaţi o schimbare, anul 2020 asigură şanse de reuşită. În prima parte a noului an este posibil să resimţiţi o stare de confuzie care vă poate afecta relaţiile sociale şi sentimentale. Traversaţi o perioadă bună în plan afectiv şi, astfel, veţi putea trece mai uşor peste nemulţumirile apărute în plan profesional. Este posibil să fiţi foarte nervos şi să aveţi reacţii necontrolate faţă de cei din jur.



Horoscop 2020- CAPRICORN



În 2020, la locul de muncă vor avea loc schimbări importante. S-ar putea să vă hotărâţi să vă schimbaţi modul de abordare sau stilul de lucru. Relaţiile cu partenerul de viaţă s-ar putea să fie puţin tensiunate din cauza unei rude mai în vârstă care se va amesteca în problemele familiale. În cazul în care aveţi de susţinut un examen, rezultatul va fi foarte bun. Inspiraţia vă poate ajuta în depăşirea unei situaţii mai deosebite. Popularitatea dumneavoastră se va bucura de o creştere evidentă şi nu veţi duce lipsă de parteneri de distracţii, dar nici de colaborări. În prima jumătate de an este posibil să aveţi o perioadă agitată din cauza neînţelegerilor cu un partener de afaceri.



Horoscop 2020- VĂRSĂTOR



Anul 2020 va fi un an minunat! Intuiţia vă ajută să înţelegeţi persoana din faţa dumneavoastră. Este o adevărată binecuvântare mai ales în relaţia de cuplu. Colaborarea excelentă pe care aţi avut-o în ultima perioadă cu un partener de afaceri se materializează în acest an prin finalizarea unei lucrări. Situaţia profesională este într-o fază ascendentă şi acum ar fi momentul să vă redefiniţi noi obiective noi aspiraţii. Este posibil să primiţi o veste pe care o aşteptaţi de mai mult timp. Nu o luaţi drept una bună, încercaţi să stabiliţi veridicitatea informaţiilor. Traversaţi o perioadă care vă va bulversa în plan sentimental. Cu persoana iubită puteţi discuta în contradictoriu, mai des decât de obicei.



Horoscop 2020- PEŞTI



În 2020 s-ar putea să începeţi să vă gândiţi la o relaţie din trecut, iar aceste amintiri vă vor trezi nişte sentimente puternice faţă de fostul partener de cuplu. În acest an veţi avea un succes nesperat în ceea ce priveşte ascensiunea socială. Ambiţia de care daţi dovadă va atrage prieteni adevăraţi. Deşi aveţi o mulţime de realizări la activ în ceea ce priveşte profesia, lucrul acesta nu vă mulţumeşte nici pe departe aşadar, în carieră nu se întrevăd schimbări importante. Nu este exclusă totuşi o avansare surprinzătoare. Este o perioadă excelentă pentru stabilirea unor noi ţeluri, noi scopuri de atins.