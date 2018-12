HOROSCOP 2019. Zodia care va cunoaște o evoluție spectaculoasă. Banii pică din cer

Descoperă cum vei evolua în carieră în 2019 şi ce poţi face pentru a-ţi îmbunătăţi viaţa profesională, scrie realitatea.net.

Berbec



Cariera ta va stagna în acest an, însă se văd semne bune undeva în viitor. Chiar dacă va mai dura ceva până la o promovare, cert este că ai ales drumul cel bun şi ştii cum să acţionezi. Pentru a nu întâmpina obstacole în realizarea obiectivelor, e necesar să rămâi cu picioarele pe pământ atunci când dai de primul succes. Dacă îţi tratezi colegii cu superioritate, cel mai probabil îţi vei sabota singură reuşita. Pe de altă parte, nu trebuie să fii prefăcută şi să profiţi de ei doar pentru a-ţi urmări interesul. Aşadar, astrele te sfătuiesc să te porţi cât mai uman posibil.

Taur



Anul 2019 vine cu provocări mari pentru tine pe plan profesional. Se poate să îţi schimbi locul de muncă, însă asta nu înseamnă nici pe departe că avansezi în carieră. Încearcă să nu te îmbeţi cu apă rece, dar nici nu te gândi că toate eforturile tale sunt inutile. Păstrează un echilibru şi gândeşte cât se poate de responsabil atunci când vine vorba de decizii serioase. Concluzia este că toate hopurile pe care le vei întâlni pe traseul tău au rolul de a te îmbunătăţi ca angajat sau ca şef, numai că vei vedea acest lucru puţin mai târziu.

Gemeni

Anul 2019 va fi unul destul de încărcat pe plan profesional. Cariera ta va ajunge într-un moment de cumpănă în această perioadă, fapt pentru care vei decide să faci tot ce ţine de tine pentru a te perfecţiona. Vei călători în interes de serviciu, te vei înscrie la numeroase cursuri de perfecţionare şi vei avea grijă ca pe tot ce pui mână să iasă perfect de acum înainte. Vei întâmpina obstacole, dar determinarea ta le va înlătura fără probleme. Ambiţia ta va fi de impact în ochii şefilor, care deja te vor lua în vizor pentru o promovare în viitor.

Rac

Nu este exclus ca în acest an să călătoreşti mai mult decât de obicei în scop profesional. Cu toate că nu îţi place atât de mult să faci acest lucru, vei face ce ţi se cere şi nu vei regreta. Anul 2019 vine atât cu urcuşuri, cât şi cu coborâşuri, dar când vei trage linie vei realiza că ai avut parte de mult mai multe oportunităţi decât piedici. Dacă ai ambiţie, orice îţi vei propune în acest an are mari şanse de reuşită. Sunt favorizate afacerile personale dacă alegi partenerii potriviţi.

Leu

Te preocupă destul de mult situaţia ta profesională în acest an, drept urmare nici rezultatele nu au cum să fie proaste. Cu toate că e nevoie de multe eforturi şi compromisuri pentru a evolua în carieră, vei realiza într-un final că a meritat din plin. Traversezi perioade în care nu eşti dispusă să faci nimic în acest sens şi te complaci situaţiei şi perioade în care încerci să muţi munţii din loc. Aceste două stări combinate te propulsează cumva pe scara ierarhică, însă într-un ritm atât de lent încât nici nu îţi vei da seama că te-ai înălţat.

Fecioară

Anul 2019 nu vine cu schimbări în ceea ce priveşte cariera ta, cu toate că ţi-ai dori acest lucru. Cel mai probabil nu vei mai accepta sarcini în plus pe aceiaşi bani, dar nici nu vei avea curajul de a cere mai mult. Cumva te complaci în această situaţie şi rişti să te plafonezi cât de curând. Dacă îţi este frică să îţi rişti poziţia, măcar concentrează-te puţin mai mult pe unele pasiuni ale tale. Pe parcurs, din ele poţi face bani frumoşi dacă ştii să le valorizezi. Fă acele lucruri care te fac să te simţi vie şi încrezătoare în propriile forţe, şi nicidecum nu te transforma într-un robot.

Balanță

2019 va veni cu posibile divergenţe între tine şi superiorii tăi. În ultima perioadă ai acumulat frustrări din cauza faptului că nu ai avut curajul de a-i refuza, de aceea e doar o chestiune de timp până vei izbucni. Reproşurile şi reacţiile tale agresive nu vor fi primite deloc bine, dar îţi vei învăţa lecţia. Cel mai important lucru este să spui ce ai pe suflet la momentul potrivit, pentru că acţionând cum ai făcut tu nu vei obţine nimic bun. Odată ce trece timpul, lucrurile vor reveni la normal. Eşti norocoasă că nimeni nu se va răzbuna pe tine!

Scorpion

Anul 2019 va fi unul pe care nu îl vei uita prea uşor. Acum a sosit momentul mult aşteptat de a-ţi pune planurile în aplicare. Ai speranţe mari, dar trebuie să te aştepţi şi la obstacole, nu toate vor ieşi aşa cum ai sperat. Astrele te sfătuiesc să alegi cu atenţie oamenii cu care lucrezi, să optezi pentru profesionalism şi nu pentru prietenie. Nu amesteca relaţiile profesionale cu cele personale, pentru că nu vei reuşi decât să le distrugi pe toate. Este foarte important să ai de la cine învăţa dacă vrei să evoluezi profesional.

Săgetător

Cariera ta evoluează încet, dar sigur în acest an. 2019 vine cu tensiuni, bucurii, prietenii noi, eşecuri şi reuşite, aşadar va fi o perioadă cu de toate pentru toţi. Cel mai apăsător lucru care ţi se întâmplă va fi despărţirea definitivă de un coleg sau partener de afaceri. Un schimb de replici acide vă va duce în punctul în care trebuie să spuneţi stop colaborării voastre. Cu toate că vei simţi că totul se duce de râpă în acel moment, astrele îţi scot în cale persoane cu care poţi lega relaţii pe viaţă şi cărora nu vei avea ce să le reproşezi.

Capricorn

Munca în echipă este favorizată în 2019, aşadar fă orice ţine de tine pentru a te înţelege bine cu colegii sau partenerii de afaceri. Vei avea ocazia să te dezvolţi şi să înveţi o mulţime de lucruri utile pentru ascensiunea ta profesională. Pentru asta, e necesar să accepţi unele lucruri din partea lor, chiar dacă nu rezonează cu principiile tale de viaţă. Va fi un an al retrospecţiei, un an în care îţi vei da seama ce trebuie să faci pe viitor pentru a evolua şi un an în care pui bazele primului tău proiect personal.

Vărsător

Începutul acestui an va fi destul de dezamăgitor pentru tine în ceea ce priveşte cariera ta. Cu toate că munceşti mult, în primele luni ale lui 2019 vei primi bani cu ţârâita. Unoeri, chiar vei simţi că intenţia şefilor este de a te face să crezi că îţi fac o favoare, deşi este cu totul invers. Caută să lupţi pentru obiectivele tale împreună cu o persoană care are acelaşi set de valori ca şi tine, dar şi aceleaşi aspiraţii de viaţă. Formând o echipă, veţi fi mult mai puternici. Spre final de an vei primi măcar promisiunea unei avansări.

Pești

Anul 2019 nu vine cu schimbări prea mari pentru tine în ceea ce priveşte cariera. Astrele te sfătuiesc să păstrezi relaţiile cu persoanele pe care le vei cunoaşte în acest an, dar să nu te bazezi pe ele atunci când dai de greu. Atunci când ţi se pun piedici la locul de muncă, încearcă să le elimini cu demnitate şi de una singură. Chiar dacă ai putea să evoluezi profesional cu ajutorul unei vorbe bune, alege întotdeauna calea cea dreaptă. Fiind corectă, undeva în viitorul apropiat te aşteaptă poziţia la care tânjeşti de multă vreme.