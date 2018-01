HOROSCOP: 2018, anul care va schimba RADICAL aceste 3 zodii. Le va marca pe viaţă

Iata cele 3 zodii pentru care 2018 va reprezenta o piatra de hotar, scrie Realitatea.net Sagetatorul adora libertatea si ii place sa se implice in orice proiect, iar anul care vine tocmai asta ii va aduce: o lucrare importanta de care va fi responsabil. Poate fi acel proiect personal la care a visat de ani buni si care ii va aduce castiguri si faima.Visurile nativului Gemeni se indeplinesc in 2018. Toate acele dorinte pe care le-a adunat ani la rand si pentru care a muncit asiduu isi gasesc implinirea in anul care vine. Este perioada in care vede in sfarsit cum sub ochii sai se petrec lucruri minunate: viata sentimentala devine armonioasa, portofelul plin, iar imaginea sa sociala devine tot mai puternica.Agitatia, tumultul ultimilor doi ani se incheie in 2018. Lucurile intra toate pe fagasul normal, conflictele se aplaneaza, iar viata sentimentala se limpezeste, ceea ce ii stimuleaza Racului creativitatea, fantezia. Va pune pe picioare un business sau o va lua de la capat intr-un domeniu nou, cert este ca va face ceva ce ii place cu adevarat.