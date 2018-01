HOROSCOP: 2018, an negru pentru 3 zodii. Au parte de necazuri şi tragedii. Drame în familie

Scorpion



Chiar dacă pare greu de crezut, în 2018 vei suferi cumplit în dragoste. Iubești enorm, iar faptul că lucrurile nu merg între voi așa cum ți-ai dorit îți sfâșie inima. În relația pe care o ai se produc certuri, sunt discuții interminabile care nu aduc nimic bun, ba chiar duc la o despărțire dureroasă. Îți va lua luni bune ca să îți revii la normal.



Berbec



2018 va fi un an negru în cazul tău de la un capăt la altul. Ești pusă în fața unor decizii grele, în care trebuie să fii fermă. Problema e că nu știi încotro să o apuci, lucru care te va destabiliza complet. Ești dezorientată și nu prea e nimeni prin preajma care să îți vină în ajutor. Vei avea probleme cu banii. E un an greu, un an trist, care va lăsa în urmă urme adânci.