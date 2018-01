HOROSCOP: 2018, ANUL SCHIMBĂRILOR MAJORE. Cei mai norocoşi vor fi nativii zodiei Scorpion

2018 va aduce soluţii, descoperiri şi noroc pentru cei care vor depune efortul necesar. Cel puţin asta prezic astrologii pentru anul care ne-a bătut la uşă. În pofida greutăților cu care se confruntă, moldovenii privesc optimişti în viitor şi cred că în 2018 vor avea mai multe dorinţe realizate. Potrivit zodiacul chinezesc, 2018 este anul câinelui de pământ, iar astrologii spun că urmează o perioadă de autocunoaștere profundă, când putem scăpa de vicii şi emoţii negative.



"Spre deosebire de ceilalţi ani, noul an vine, totuşi, cu un pic mai multă stabilitate, dar oricum, vor fi schimbări majore. Se recomandă în noul an să avem disciplină severă şi neapărat răbdare ca să atingem scopurile pe care ni le-am propus", a spus Cristina Oxentii, astrolog.



Cei mai norocoşi în acest an vor fi nativii din zodia scorpion.



"Nativii din scorpion pentru acolo se află Jupiter şi le oferă multe posibilităţi, neapărat peştii pentru că sunt aspecte astrale favorabile pentru extindere, deschidere, aici aş adăuga vărsătorii şi nu în ultimul rând capricornii, doar că cei din urmă vor munci foarte mult", a declarat Cristina Oxentii, astrolog.



Moldovenii îşi doresc ca 2018 să fie un an norocos, plini de realizări şi momente frumoase alături de cei dragi.



" Sănătate că este mai scumpă decât toate, iar pe celelalte le va rândui Dumnezeu cum ştie el. "



"Să fie pace şi linişte."



"Este un an semnificativ al câinelui şi el este un prieten pentru toţi şi chiar îmi pare că cel mai devotat. Aş dori la toată ţara să trăiască în pace, bucurie şi prietenie. "



"Pe plan de serviciu, o familie ar fi de dorit la anii mei."



"Aş vrea să mă duc la mare cu soţul, niciodată nu am fost, vrem să mergem la vară, într-o vacanţă."



"Pentru familie vrem sănătate şi să fim mereu împreună. "