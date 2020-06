HoReCa, din nou la protest. Patronii şi angajaţii localurilor cer autorităţilor să le ofere mai multe facilităţi

Ei sunt nemulţumiţi de decizia Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, care prevede distanța de cel puţin doi metri între persoane la o masă."Vrem să lucrăm.""Majoritatea tinerilor de acum au credite. Vacanţa la credite, după cum cu toţii ştim, s-a terminat pe 31 mai. Din luna iunie toţi trebuie să achităm. Nu ne se dă voie să activăm, mai departe ce facem? Rămânem fără casă, fără masă, fără nimic.""Am intrat cu toţii în datorii, o să ajungem în groapă. Încet, dar sigur.""Cum s-a început carantina, noi am rămas cu o parte din bani îngheţaţi, care trebuiau să vină la noi, din cauză că HoReCa şi-a stopat activitatea şi respectiv... De trei luni, noi nu avem nicio comandă, niciun proiect, toţi sunt speriaţi, nu ştiu ce va fi mâine.""Da, respectând reguli, dar nu reguli absurde, cum s-au pus. De la un metru jumătate, doi metri între oaspeţi, ceea ce e absurd, imposibil. Vrem să revadă aceste reguli, să pună nişte reguli care pot fi respectate, acceptate şi să ne dea voie să muncim.""Ce fac ei şi ce reguli dau sunt insuportabile. Nu ştiu cum ei supravieţuiesc, dar eu cred că ei îşi bat joc de oameni."Câțiva protestatari au mers să discute cu reprezentanţii Executivului. Oamenii de afaceri vor cotă zero până la sfârşitul anului pentru TVA şi impozitele din acest sector."Noi am discutat despre modul în care poate fi organizat procesul, în funcţie de procesele lor tehnologice, astfel încât în localuri să fie siguranţă maximă.- Dar ce ţine de cota TVA şi de impozite?- Nu am discutat despre asta, nu cred că asta este posibil", a declarat Vitalie Dragancea, consilierul premierului Ion Chicu.