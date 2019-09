Honda va înceta să mai vândă vehicule cu motoare diesel în Europa din 2021

, scrie agerpres.ro. Honda este ultimul constructor care decide să reducă producţia de automobile diesel pentru a respecta normele cele mai stricte privind emisiile poluante. Planul constructorului nipon vizează un obiectiv pe teren lung conform căruia automobilele electrice ar urma să reprezinte două treimi din linia sa de produse în anul 2030 faţă de mai puţin de 10% în prezent.Până în 2020, potrivit ţintelor stabilite de Uniunea Europeană, emisiile de CO2 trebuie reduse la 95 de grame per kilometru pentru 95% din autoturisme faţă de media actuală de 120,5 grame per kilometru, o cifră care a crescut recent ca urmare a preferinţei consumatorilor pentru SUV-uri. Toate automobilele noi din UE trebuie să respecte această ţintă în 2021.Pentru Honda, scăderea cererii pentru vehiculele cu motoare diesel şi noile standarde mai dure privind emisiile poluante i-ar fi pus sub semnul întrebării viitorul în Europa.În luna februarie a acestui an Honda a anunţat că în 2021 îşi va închide singura uzină din Marea Britanie, o decizie care înseamnă pierderea a 3.500 de locuri de muncă.Honda, al treilea mare constructor auto japonez, a precizat că până în 2025 îşi va reduce numărul de modele oferite cu o treime faţă de oferta actuală, o măsură care îi va permite să îşi diminueze costurile globale de producţie cu 10% şi să redirecţioneze economiile realizate astfel spre cercetare şi dezvoltare.