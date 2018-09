HOLLAND, TITLU LA TRIATLON. Englezoaica a încheiat sezonul cu 5540 de puncte

Reprezentanta Marii Britanii, Vicky Holland, a cucerit titlul mondial la triatlon. Sportiva în vârstă de 32 de ani s-a clasat pe locul secund în ultima etapa a sezonului competiţional, desfăşurată în oraşul australian Gold Coast.

Acest rezultat a adus trofeul atletei, care a totalizat pe parcursul sezonului 5.540 de puncte.



"Nu pot să cred! Într-un moment m-am gândit să mă opresc în timpul sprintului, însă am reuşit să revin. Acest sezon a fost incredibil. Am obţinut trei victorii, m-am clasat de două ori pe locul secund şi am luat titlul mondial. Nici nu am visat la aşa ceva în acest an", a spus Vicky Holland, campionă mondială la triatlon



Conform regulilor, sportivii au avut de înotat 1500 de metri, de pedalat cu bicileta 38 de kilometri, iar apoi au alergat 10 kilometri. Etapa a fost câştigată de una dintre favoritele publicului, australianca Ashleigh Gentle.

Pe ultima treaptă a podiumului a urcat americanca Katie Zaferes. Ea a încheiat stagiunea pe poziţia secundă în clasamentul general, la 52 de puncte distanţă de campioana Vicky Holland.