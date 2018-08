HOGINEŞTI, CAPITALA MEŞTERILOR: Circa 100 de meşteri din toată ţara, la târgul olarilor

foto: publika.md

Au modelat în lut, au cumpărat oale create după tradiții moștenite de generații, s-au delectat cu bucate tradiţionale şi au ascultat muzică populară. Cei care au ajuns la Târgul "Vatra Olarului Vasile Gonciari" din satul Hoginești, raionul Călărași s-au distrat de minune.



A devenit deja o tradiție ca în fiecare vară Vasile Gonciari să adune meşterii din toate colţurile ţării în satul de baştină. Ediția din acest an urma să fie anulată din cauza unei cumpene prin care a trecut fiul faimosului olar, Vasilică. El a dus o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă, cancerul.



"Am trecut prin ceva care vreau să mă împărtășesc cu toți. Nu dă Doamne la nimeni, că este o barieră sub care nu vrea nimeni și nu doresc la nimeni să ajungă. Puținul din master-classuri, de la tombola care o să fie organizată, vrem ca să donăm pentru un băiat care e mai grav, are nevoie de un ajutor", a spus olarul, Vasile Gonciari.



Ajutat de întreaga ţară, Vasilică s-a făcut bine, iar la târg i-a învăţat şi pe alţii să mânuiască lutul.



"Cam cu două săptămâni în urmă m-am antrenat puțin, că e dificil să-ți reamintești, trebuie să te antrenezi. Tot timpul mă gândeam, mai repede să mă pun pe picioare și să vin acasă. "



La târgul olarilor din Hoginești au participat aproape o sută de meșteri populari din întreaga țară.



"Nu știu câte, 250 - 300, așa cam, în de pendență, începând de la burluie, oală pentru sarmale, farfurii de borș."



Copiii au făcut coadă la master klassul organizat pentru ei, iar maturii - la cumpărat oale.



"Nu este greu, nici ușor, nici greu. Foarte emoționant este, pentru că un prieten de-al meu m-a ajutat să fac o oală. "



"Așa meșteșuguri nu trebuie să fie uitate, pentru că ele sunt foarte, foarte prețuite chiar și după hotarele Moldovei."



Printre vizitatori s-a numărat și un grup de turiști din Statele Unite ale Americii. Într-un world tour ei au ajuns în România și pentru că sunt aproape de țara noastră, au hotărât să vină și în Moldova. Americanii au rămas impresionați de cele văzute la Hogineşti.



"La început am auzit muzica și am vrut să dansez. Mi-am cumpărat un suvenir special, pentru că iubesc muzica."



Târgul de la vatra olarului Vasile Gonciari este la cea de-a opta ediție.