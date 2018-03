Hocheiştii echipei Gloria Chişinău au devenit campioni ai României

Nu au condiţii de antrenamente în Republica Moldova, însă asta nu i-a încurcat să obţină performanţe. Hocheiştii echipei Gloria Chişinău au devenit, recent, campioni ai României în categoria de vârstă de până la 14 ani.



În competiţia desfăşurată în judeţul Harghita, Gloria Chișinău a învins principalele favorite la titlu, a câştigat trofeul, iar performanţa a uimit toți specialiștii, toată suflarea hocheistică din România.



"Acolo nimeni nu se aştepta că vom câştiga. Asta pentru că nu avem condiţii de antrenamente, dar şi băieţi care să joace suficient de bine. Adversarii nu s-au aşteptat la aşa ceva."

"Acolo era foarte mult public, care-i susţineau frenetic pe adversari, însă chiar şi aşa noi am reuşit să câştigăm."



Drumul spre titlu a fost unul foarte lung. Totul a început cu trei ani în urmă, când Gloria s-a înscris în campionatul României cu echipa formată din copii cu vârstă de până la 10 ani. Ulterior, formaţia chișinăuiană a mai participat la turneu cu echipa Under-14.



După evoluţii mai modeste, marele succes a venit în acest an, însă cu mare şi mare dificultate. Şi asta în lipsa condiţiilor de antrenamente în Republica Moldova.



"La patinoarul de la Tiraspol ne-au oferit terenul cu gheaţă pentru antrenamente. Şi efortul copiilor a fost mare. De la ora 3 să te porneşti încolo şi să revii la 9 seara acasă, plus 2 ore de antrenament e foarte greu pentru copii. În mare parte cantonamentele le facem în Ucraina."



Chiar şi în aceste condiţii tinerii hocheişti chișinăuieni susţin că vor continua să practice acest gen de sport şi visează să ajungă precum idolii lor.



"La televizor priveam meciuri de hochei şi de acolo am încercat să învăţ câte ceva. E un sport deosebit pentru mine. Nu văzusem deseori aşa gen de sport şi din acest motiv l-am ales."

"Am ales hocheiul de când am încălţat prima dată patinele. Mi-a plăcut foarte mult. Urmăresc Liga Continentală de Hochei şi NHL. Vreau să devin ca Alexander Ovecikin."



În ultimul sezon, pentru pregătirea şi participarea în campionatul României, Consiliul Municipal Chişinău a alocat clubului de hochei Gloria Chişinău un milion de lei.