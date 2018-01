Hochei pe gheaţă în aer liber! Buffalo Sabres a învins echipa New York Rangers

Prima zi anului 2018 a adus şi unul dintre cele mai aşteptate meciuri ale ligii profesioniste nord-americane de hochei, "Winter Classic". Conform tradiţiei, partida s-a desfăşurat în aer liber. Confruntarea dintre New York Rangers şi Buffalo Sabres s-a jucat pe arena echipei de baseball New York Mets şi a fost urmărită de aproape 42 de mii de suporteri.

Rangers a pornit partida ca din puşcă şi după doar 8 minute şi 20 de secunde conduceau cu 2-0 graţie golurilor marcate de Paul Carey şi Michael Grabner.



Buffalo a revenit spectaculos şi mai întâi a redus din handicap prin Sam Reinhart, iar apoi

Rasmus Ristolainen a înscris cel de-al doilea gol al lui Sabres.



Timpul regulamentar s-a terminat la egalita, iar în over-time J.T. Miller a adus victoria echipei din New York, scor 3-2.

Rangers se află pe locul şase în Conferinţa de Est, iar Buffalo Sabres este ultima clasată.