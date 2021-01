Hobby, transformat în afacere. O cântăreaţă confecţionează lumânări din ceară de albine

Este cântăreaţă, are doi copii, şi îşi face timp să creeze lumânări din ceară naturală de albine. Tatiana Turtureanu şi-a deschis afacerea acum trei ani, iar în fiecare brăduţ, căsuţă sau compoziţie pune multă pasiune.Toată familia contribuie la procesul de creaţie."Tatăl meu este apicultor şi acasă mama făcea lumânările de Paşte şi de Crăciun de obicei. Am fost învăţaţi de mici să avem o legătură strânsă cu natura şi cu tot ce este natural, frumos şi autentic", spune Tatiana Turtureanu.Îşi aminteşte cu nostalgie de prima lumânare meşterită şi spune că multe s-au schimbat de atunci."Prima lumânare eu am turnat-o într-un vas de sticlă de 80 de mililitri, de la mâncarea de copii. Am fost nevoită să improvizez, dar a ars destul de bine şi mi-a plăcut tare mult", a relatat Tatiana Turtureanu.Pasiunea ei a fost apreciată pe reţelele de socializare şi, în scurt timp, Tatiana şi-a deschis propria afacere."După ce am văzut că tot mai multă lume şi tot mai multă lume este interesată de ele asta mă motiva să creez, să creez şi să fac altceva. M-am trezit cu un număr foarte frumos de urmăritori, atât din ţară, cât şi din România", m[rturiseşte meşteriţa.Tatiana ne-a spus că i-a fost uşor să-şi promoveze produsele pe piaţa internă."Lumânările sunt solicitate anul împrejur, dacă nu de Paşte, atunci lumânările de cununie, dacă nu de cununie, atunci de botez, dacă nu de botez atunci în calitate de mărturii", susţine Tatiana Turtureanu.Preţul unei lumânări variază între 50 şi 100 de lei, iar o compoziţie de Crăciun ajunge să coste şi 350 de lei.