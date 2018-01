H&M, acuzat de rasism după o imagine care a stârnit indignare (FOTO)

Cântăreţul canadian Abel Tesfaye, cunoscut sub numele The Weekend (27 de ani), a anunţat pe Twitter că rupe orice colaborare cu H&M, după ce retailerul a stârnit indignarea internauţilor cu o fotografie considerată rasistă.



Retailerul suedez a fost acuzat de rasism în urma unei fotografii de prezentare în care un copil de culoare poartă un hanorac verde, imprimat cu mesajul „Cea mai cool maimuţă din junglă“, scrie Daily Mail.

The Weekend, care a colaborat cu H&M de două ori, lansând o colecţie de haine sub marca retailerului, a anunţat în urma controversei iscate că nu va mai lucra niciodată cu brandul H&M din cauza imaginii respective.

„Sunt şocat şi ruşinat de această fotografie. Mă simt ofensat şi nu voi mai lucra cu H&M de acum încolo“, a scris artistul canadian.



În urma valului de reacţii negative din mediul online, reprezentanţii H&M au prezentat scuze şi au anunţat că au scos fotografia de pe site-urile lor, dar şi hanoracele din magazine, scrie adevarul.ro

„Înţelegem şi suntem de acord cu reacţia lui The Weekend în legătură cu această imagine. Ne pare rău pentru apariţia acestei fotografii şi regretăm mesajul nepotrivit. Am înlăturat fotografia de pe toate site-urile noastre, iar hanoracele nu mai sunt expuse spre vânzare. De asemenea, ne vom revizui politica internă pentru a evita asemenea situaţii pe viitor. Vom continua discuţiile cu The Weekend în particular“, a fost mesajul companiei.

Internauţii au reacţionat negativ faţă de imaginea publicată şi au îndemnat la boicotarea retailerului.

Alţii au semnalat faptul că H&M are o istorie îndelungată în publicarea unor mesaje cu iz rasist, imprimeul respectiv găsindu-se frecvent în colecţiile H&M.

„Am fost complet şocată să găsesc această fotografie online. Credeţi că această imagine este o reprezentare adecvată a unui băiat de culoare tânăr?“, a scris pe Twitter o membră a Parlamentului Britanic, Kate Osamor.

„Wow! Cum de nu a remarcat nimeni faptul că această imagine este inadecvată? Nici fotograful, nici stilistul, nici directorul creativ, nici editorul... Mă întreb dacă cineva a făcut vreo sesizare care a fost pur şi simplu ignorată sau toţi de acolo sunt doar proşti“, a fost mesajul unui alt internaut.



De asemenea, compania şi-a cerut scuze în mod oficial tuturor celor care s-au simţit ofensaţi de această imagine.

„Ne cerem scuze sincer pentru faptul că am ofensat persoane cu această imagine a unui hanorac imprimat. Imaginea a fost eliminată din toate canalele online şi produsul nu va fi disponibil în Statele Unite. Noi credem în diversitate şi incluziune în tot ceea ce facem şi vom revizui toate politicile noastre interne pentru a evita orice probleme viitoare“.