Hituri care nu mor. Videoclipul Sweet Child O'Mine, pe locul întâi pe Youtube, cu 1 miliard 52 de milioane de vizualizări. Cine urmează în top

Muzica anilor 80 este ascultată cu aceeaşi poftă şi în secolul 21. Videoclipul piesei "Sweet Child O'Mine", interpretată de Guns N' Roses, este pe locul întâi pe Youtube, cu 1 miliard 52 de milioane de vizualizări.



Iar clipul "Take on me", produs de A-ha în 1985 şi relansat în 2010 în format 4K, a adunat puţin peste un miliard de vizualizări. Potrivit CNN, clipul a fost accesat zilnic de aproape 500.000 de ori începând de atunci.

Rockerii au mulţumit fanilor pentru acest succes, într-un mesaj pe Twitter, menţionând că fără aprecierea lor nu ar fi înregistrat acest succes. Piesa "Take on me" se numără printre rarele producţii din anii 80, însoţită de un videoclip.

La vremea respectivă, muzica rock era savurată de publicul MTV. Pentru acest videoclip, membrii trupei norvegiene au câştigat în 1986 șase premii MTV Music Awards. A-ha a lansat zilele trecute un turneu în Australia. Formaţia şi-a încântat fanii cu 10 albume de studio şi patru înregistrate live.