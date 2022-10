Hey, ho, let’s go la Ungheni! Premierul şi echipa sa au mers cu trenul la şedinţa de Guvern din teritoriu (VIDEO)

Ședința Cabinetului de miniștri se desfășoară astăzi, la Ungheni. Atât premierul Natalia Gavrilița, cât și echipa cu care a mers în teritoriu, s-au deplasat cu trenul.

Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, s-a declarat „mândru de Calea Ferată din Moldova”, și a dat asigurări că Guvernul va susține în continuare acest sector.

Natalia Gavrilița, a menționat că pentru a ajunge la aceste rezultate, au fost întreprinși pași concreți pentru reabilitarea și dezvoltarea căilor ferate din Moldovaю

„Am adoptat un cod nou feroviar, pregătim investiții pentru creșterea vitezei pe tronsoane-cheie, am reabilitat tronsonul Basarabeasca–Berezino, am crescut cu peste 70 la sută salariile angajaților CFM și am lichidat toate restanțele salariale istorice.”, a precizat Gavrilița.