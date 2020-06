Heung-Min Son, despre stagiul militar de trei săptămâni pe care l-a efectuat în Coreea de Sud

Starul lui Tottenham Hotspur, Heung-Min Son, a rămas mulțumit de stagiul militar de trei săptămâni pe care l-a efectuat în Coreea de Sud. Fotbalistul a participat la exerciţii cu gaze lacrimogene, a alergat marşuri de 29 de kilometri și a tras din arme letale la poligon, iar la final a fost desemnat unul dintre cei mai buni soldați. Son a recunoscut că pentru el a fost o perioadă dificilă, dar este bucuros că și-a făcut noi prieteni.

”Desigur, în prima zi a fost mai greu, pentru că nu ne cunoșteam. Pe parcurs, însă, ne-am cunoscut, am petrecut mult timp împreună, eram zece oameni într-o cameră, am devenit apropiați. Am muncit împreună. Ne-am ajutat reciproc. A fost o perioadă fantastică. Băieții care nu puteau să-mi spună nici măcar un cuvânt în prima zi, apoi glumeau cu mine. Cu toții am savurat timpul petrecut împreună”, a spus fotbalistul, Tottenham Hotspur, Heung-Min Son.

După ce a încheiat serviciul militar, Son a revenit la Londra și a participat la antrenamentele lui Tottenham Hotspur, mai întâi la cele individuale, iar apoi la cele în grupuri mici și, în fine, la cele colective.

”Într-o zi l-am revăzut pe Harry Kane, în alta - pe Dele Alli, și așa i-am revăzut aproape pe toți. Jucătorii revin cu zâmbetul pe buze. Este grozav, pentru că și soarele ne zâmbește, ceea ce nu se întâmplă des în Marea Britanie. Sunt foarte fericit de faptul cum am fost întâmpinat de jucători și staff-ul tehnic. Cu acești băieți petrec mai mult timp decât cu familia mea”, a menţionat fotbalistul, Tottenham Hotspur, Heung-Min Son.

În acest sezon, Heung-Min Son a jucat 32 de meciuri în tricoul lui Spurs, în toate competițiile, și a marcat 16 goluri. Tottenham se află pe locul 8 în clasament, iar în primul meci de la reluarea competiției în Premier League va juca cu Manchester United.