Hersonul, în pragul unei catastrofe umanitare. În oraș sunt mine, lipsește apa și curentul

Armata ucraineană continuă să verifice securitatea Hersonului, după ce a fost eliberat de sub ocupaţia rusă. Minele nu sunt unicul pericol, localnicii fiind amenințați şi de o catastrofă umanitară. Apeductul din oraş nu funcţionează şi sunt probleme de alimentare cu energie electrică.

Serviciile tehnice încearcă să restabilească funcționarea centralei care asigura anterior tot mal drept. Totodată, şeful Ukrenergo a numit catastrofale toate distrugerile provocate de bombardamentele rusești. Pagubele din Herson au fost confirmate şi comentate de preşedintele Volodymyr Zelensky, după vizita sa în această regiune.



"Asta înseamnă steagul Rusiei, - devastare completă. Nu există nici electricitate, nici comunicații, nici internet, nici televiziune. Ocupanții au distrus totul, intenționat. În asta constă operațiunea lor specială. Înainte de iarnă, ocupanții ruși au distrus absolut toată infrastructură critică pentru oameni. Absolut toate obiectivele importante din oraș și regiune sunt minate”, a spus Zelenski.



Directorul companiei Ukrenergo, Volodymyr Kudriţki, a anunţat că militarii ruşi, înainte de retragere, au aruncat în aer două auto-transformatoare de 250 de tone fiecare. Prin urmare, a fost practic distrus obiectivul care a furnizat energie întregului mal drept al regiunii Herson și unei părți semnificative a regiunii Nikolaev.



"- Nu este curent deja de opt zile.

- Cum încărcați telefoanele?

- Aşa încărcăm”.



În timp ce serviciile speciale încearcă să restabilească comunicațiile în Herson, oamenii aduc apă din râu.



"Se poate spune că este un dezastru. În oraş nu este apă, electricitate, încălzire. Suntem nevoiți să ne salvăm cumva. Îmi pare foarte rău că copiii mei s-au pomenit în această situație. Am doi copii aici. Nu am putut pleca și am rămas aici. Slavă Domnului, toată lumea este în viață și este bine. Casa este, și ea, intactă."



În timp ce, în Herson, localnicii încearcă să revină la normalitate, alte regiuni ale Ucrainei continue să fie bombardate. Armata rusă a lansat atacuri nocturne peste 3 raioane din regiunea Dnepropetrovsk. Potrivit șefului administrației, Valentin Reznicenko, au fost peste 60 de obuze. Din fericire, victime nu sunt.



Între timp, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunţat că, în 24 de ore, armata rusă a aplicat în total 4 lovituri cu rachete și 23 aeriene, a efectuat peste 70 de bombardamente cu sisteme de lansare multiplă de rachete.

La rândul său, armata ucraineană a efectuat 21 de atacuri şi a lovit 18 zone de concentrare a efectivului militar rusesc și 3 sisteme de rachete antiaeriene. Între timp, Ministerul rus al Apărării a declarat, în raportul său de marți, că trupele ruse continuă ofensiva în Ucraina.

De la începutul războiului, ruşii au distrus peste 500 de avioane și elicoptere, peste 2 500 de drone, 400 sisteme de rachete antiaeriene, peste 6 600 de tancuri și 7 000 de unități de vehicule militare.



În condiţiile de război nu putem verifica prompt declaraţiile lansate de părţile beligerante.