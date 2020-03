Herlings s-a impus în Anglia. Olandezul a câştigat prima etapă a Campionatului Mondial de Motocros

Olandezul Jeffrey Herlings a început în forţă noua ediţie a Campionatului Mondial de Motocros. Sportivul de 25 de ani a câştigat prima etapă a sezonului, desfăşurată în oraşul Winchester din Anglia.

Herlings s-a impus în prima manşă, iar în cea de-a doua s-a clasat pe locul secund.



Campionul en-titre, slovenul Tim Gajser, a căzut în timpul primei manşe.



Totuşi, Gajser a revenit pe traseu şi a încheiat etapa de la Winchester pe locul doi.



" Voi încerca să fiu constant în acest sezon. Evident, nu vreau neapărat să câştig toate cursele şi e bine că am pierdut deja una, dar în acest an avem starturi mai bune, am progresat ca echipă şi motocicleta e mai performantă. "



A doua etapă a sezonului se va desfăşura pe 8 martie în oraşul Valkenswaard din Ţările de Jos.