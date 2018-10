HENRY, O NOUĂ AVENTURĂ. Francezul a fost prezentat oficial de AS Monaco

Thierry Henry a fost prezentat oficial în funcția de antrenor principal al echipei AS Monaco.

Francezul și-a început cariera de jucător la gruparea monegască, pentru care a evoluat între anii 1994 și 1999.

Henry a declarat că este fericit să revină la formația din Ligue 1.



"Evident că sunt bucuros să fiu aici. Am avut o carieră lungă, însă totul a început la Monaco. Am crescut ca fotbalist aici. Monaco mi-a dat multe, îi mulțumesc", a spus antrenorul AS Monaco, Thierry Henry.



Henry se află la prima aventură ca antrenor. Tehnicianul de 41 de ani a fost secundul lui Roberto Martinez la naționala Belgiei, echipă care a terminat pe locul 3 la ultima ediție a Campionatului Mondial.

Francezul va debuta pe banca monegascilor pe 20 octombrie în partida din campionat cu Strasbourg.

După 9 etape jucate, AS Monaco se află pe locul 18 în clasamentul din Ligue 1.