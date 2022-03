Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Armeniei, Henrikh Mkhitaryan, a anunțat că se retrage de la echipa națională. Celebrul jucător a făcut anunțul pe rețelele de socializare.În mesajul său, Mkhitaryan a menționat că a fost o onoare să își reprezinte țara pe terenul de fotbal, dar simte că a dat tot ce a putut selecționatei și este momentul potrivit pentru retragere.Henrikh Mkhitaryan a jucat mai bine de 15 ani în tricoul primei reprezentative a Armeniei, iar în ultimii 6 ani a fost căpitanul echipei. Mijlocașul a bifat 95 de meciuri la națională și este cel mai bun marcator all time al acesteia, cu 32 de goluri înscrise.La nivel de club, Mkhitaryan a evoluat la Pyunik Erevan, Metalurg Donețk, Șahtar Donețk, Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal Londra, iar din septembrie 2019 joacă la AS Roma. Mijlocașul armean are 166 de goluri marcate la echipele de club la care a fost legitimat.