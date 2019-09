HBO lansează un documentar despre tragedia din 11 septembrie 2001, într-o manieră potrivită pentru copii

HBO va lansa documentarul "What Happened on September 11", realizat de producătoarea Amy Schatz, care şi-a propus să explice evenimentele din 11 septembrie 2001 într-o manieră potrivită pentru copii, relatează mediafax.ro.

Pentru copiii de şcoală elementară şi de liceu, atacul terorist din 11 septembrie 2001 nu reprezintă o amintire, ci istorie, scriu cei de la Associated Press. Un documentar realizat de HBO, lansat la 18 ani de la atacul terorist, tratează evenimentele în această manieră.

Producătoarea americană Amy Schatz a declarat că proiectul intitulat "What Happened on September 11" i s-a părut necesar în urma unei discuţii cu o fetiţă din clasa a III-a care i-a spus că a căutat pe internet, împreună cu o prietenă, informaţii despre "atacurile din 11 septembrie".

"Când un copil face asta, ceea ce descoperă sunt imagini îngrozitoare, nepotrivite pentru vârsta lui. Atunci am simţit că am responsabilitatea de a umple acel gol cu ceva care nu este atât de îngrozitor", a afirmat Amy Schatz.

Prima jumătate de oră a proiectului va avea lansarea miercuri, de la 18:00 (ora locală, Los Angeles), iar, în Moldova, producţia va putea fi vizionată joi, de la ora 22:05. Un film adiţional, "In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11", centrat pe memoriile elevilor de liceu aflaţi în vecinătatea zonei în care s-a produs atacul, va avea premiera tot miercuri seară pe HBO SUA.

Schatz s-a specializat în crearea unor filme care reuşesc să explice lucruri greu de înţeles, precum "Numărul de pe braţul străbunicului/ The Number on Great-Grandpa’s Arm", despre Holocaust, şi un documentar despre atacul armat din Parkland, SUA.

"Într-adevăr, sunt disperată să fac puţină lumină. Nu îi putem proteja pe copii de lucrurile care se întâmplă. Una dintre marile întrebări pe care aceştia le adresează este «de ce? De ce ar face cineva asta? De ce există atâta cruzime?»", a declarat producătoarea.

Filmul îl prezintă pe Osama bin Laden, cu acţiunile sale teroriste care au început odată cu intervenţia Uniunii Sovietice în Afganistan, dar nu reuşeşte să răspundă la întrebările profunde ale copiilor.

În acest caz, Amy Schatz a colaborat cu National September 11 Memorial & Museum, filmând doi angajaţi care le oferă explicaţii copiilor din clasa a III-a. Stephen Kern, care lucra la etajul 62 al unei clădiri din complexul World Trade Center din New York, vorbeşte despre cum a fost evacuat. Matthew Crawford, al cărui tată, pompier, a murit în acea zi, relatează despre experienţa sa.

Totodată, producătoarea a găsit o şcoală în Secaucus, New Jersey, în care se predă istorie prin artă, ajutându-i pe elevi să gestioneze emoţiile stârnite de ceea ce învaţă.

Schatz nu a evitat folosirea unor imagini dure realizate în acea zi, precum cea a avionului care loveşte World Trade Center şi cele în care clădirile se prăbuşesc, lăsând în urmă nori de praf.

Pe 11 septembrie 2001, patru atacuri sinucigaşe, plănuite şi executate de militanţi ai reţelei teroriste Al-Qaida, au şocat întreaga lume şi au avut un efect profund asupra cursului istoriei din ultimele aproape două decenii.

Patru avioane de linie au fost deturnate cu scopul lovirii unor clădiri simbol ale SUA: turnurile gemene World Trade Center din New York şi Pentagonul din Washington. Trei şi-au atins ţintele, însă al patrulea şi-a ratat-o, numai datorită curajului echipajului şi călătorilor.