HBO lansează un documentar despre filmările serialului Game of Thrones. Când va avea loc premiera

Postul de televiziune american HBO va lansa un documentar despre filmările pentru ultimul sezon al producţiei "Game of Thrones", descris ca fiind "cel mai ambiţios şi complicat" din istoria serialului, relatează contactmusic.net.

Producţia se va numi "Game of Thrones: The Last Watch" şi va fi difuzată pe 26 mai, la o săptămână după ultimul episod al serialului. Ea este realizată de regizorul britanic Jeanie Finlay, care a petrecut mai mult de un an pe platourile de filmare.

Producătorii au afirmat că pelicula va fi "mai mult decât un documentar din spatele scenei" şi va servi ca "un raport personal de pe tranşeele producţiei, care urmăreşte echipa de filmare şi actorii luptându-se cu condiţiile meteorologice extreme, termenele limită punitive şi fanii avizi de noi informaţii". Imaginile sunt şi comice şi triste şi spun "o poveste despre plăcerile dulci-amare ale ceea ce înseamnă să creezi o lume de la care trebuie să îţi iei apoi adio".

Al optulea şi ultimul sezon al serialului "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor" va avea premiera pe 14 aprilie.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.