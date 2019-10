HBO a anunțat lansarea unui prequel al serialului Game Of Thrones. House of the Dragon, care va povesti originile Casei Targaryen, urmează să fie lansat în 2020, odată cu serviciul de streaming HBO Max. Compania producătoare a comandat 10 episoade. Firul acțiunii se petrece cu 300 de ani înainte de începutul poveștii din Game of Thrones.

Vestea bună pentru fani constă în faptul că noul serial nu va mai fi produs de Daniel Weiss și David Benioff, considerați drept principalii vinovați pentru eșecul celui de-al optulea și ultimul sezon din Game of Thrones.

De data asta, George R. R. Martin, autorul cărților pe care se bazează universul Urzelii Tronurilor, va primi o mai mare putere de decizie în cadrul serialului și va fi asistat de Ryan Condal.

Game of Thrones este unul dintre cele mai de succes seriale din istoria televiziunii, generând încasări de miliarde de dolari și câștigând sute de premii, printre care zeci de premii Emmy și Globul de Aur.