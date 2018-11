Harvey Weinstein este acuzat că a agresat sexual o adolescentă de 16 ani

Victima prezumtivă, care şi-a păstrat anonimatul, spune că l-a întâlnit pe Harvey Weinstein în septembrie 2002 la New York, la scurt timp după ce se mutase în Statele Unite pentru a încerca să îşi construiască o carieră în cinematografie.



De origine poloneză, ea afirmă că i-a comunicat lui Harvey Weinstein vârsta sa de atunci - 16 ani.



Reclamanta, care voia să devină actriţă, pretinde că renumitul producător i-ar fi propus să ia prânzul împreună şi că a dus-o, apoi, în apartamentul lui din cartierul Soho.



Harvey Weinstein, un foarte influent factor de decizie la Hollywood, ar fi forţat-o să îl masturbeze după ce ar fi renunţat să întreţină un raport sexual cu ea, întrucât tânăra i-a spus că era virgină.



Reclamanta mai spune că l-a revăzut pe Harvey Weinstein de mai multe ori după acea primă întâlnire, cel mai recent în 2011.



Acuzatul, unul dintre creatorii studioului Miramax, i-ar fi permis să obţină un mic rol în filmul "The Nanny Diaries" (2007) şi ar fi pus-o în legătură cu echipa de producţie a emisiunii de tip reality-show "Project Runway".



Însă el ar fi şi hărţuit-o, până când tânăra a suferit de anorexie şi depresie, afirmă reclamanta în acel document.



Noua victimă prezumtivă se alătură celorlalte femei care au intentat în decembrie 2017 o acţiune în instanţă împotriva lui Harvey Weinstein, dar şi contra The Weinstein Company, fostul lui studio de producţie, şi împotriva altor directori ai companiei.



Documentul depus miercuri într-o procedură civilă reprezintă o actualizare a citaţiei iniţiale, în care victimele prezumtive au cerut judecătorului să valideze principiul unei acţiuni judiciare în grup (class-action).



După izbucnirea în octombrie 2017 a scandalului despre abuzurile sexuale prezumate ale celebrului producător de film, peste 80 de femei - inclusiv vedete precum Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow şi Salma Hayek - au afirmat că au fost victime ale fostului magnat de la Hollywood.



Citat în civil, Harvey Weinstein este anchetat însă şi în penal.



El a fost arestat la sfârşitul lunii mai la New York şi pus oficial sub acuzare pentru viol, raport sexual forţat şi felaţie forţată.



De atunci, avocaţii acuzării au renunţat la mărturia uneia dintre cele trei victime prezumtive care apăreau în dosar, în timp ce declaraţiile făcute de o a doua victimă au fost ridiculizate de avocaţii apărării.



Biroul Procuraturii din Manhattan, condus de Cyrus Vance, a recunoscut că mai multe erori de procedură au fost comise după debutul anchetei.