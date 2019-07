HĂRŢUITĂ DE SEPARATIŞTI: Directoarea unui liceu din stânga Nistrului, reținută pentru verificări

La nicio lună de la preluarea puterii de către Alianța Kozak PSRM-ACUM, separatiştii recurg tot mai des la provocări și intimidări. Directoarea liceului "Ștefan cel Mare și Sfânt" din orașul Grigoriopol, evacuat în satul Doroțcaia, a fost oprită de așa-numiții vameși transnistreni la postul de control din Doroțcaia.

Deși a prezentat legitimația de profesor, Eleonora Cercavschi a fost ținută ieri pentru verificări aproape o oră. Eleonora Cercavschi ne-a declarat că a fost oprită dimineața când pleca spre serviciu, iar la întoarcere, aşa-zişii grăniceri i-au înconjurat mașina și i-au cerut să coboare. Ea a refuzat și le-a cerut să-i fie prezentate actele în baza cărora a fost oprită.



"Vă rog frumos, un proces verbal, ce am încălcat, care e vina mea. Ei mi-au răspuns că nici proces verbal și nici alt document noi nu vă vom prezenta. Care e motivul că voi nu-mi prezentați? Pentru că noi nu vrem", a spus directoarea liceului “Ștefan cel Mare și Sfânt” or. Grigoriopol, Eleonora Cercavshi.



Nu este pentru prima dată când Eleonora Cercavschi este intimidată de către așa-numiții grăniceri din stânga Nistrului. Acum un an, mașina acesteia a fost confiscată pe motiv că plăcuța cu numerele de înmatriculare ar fi falsă.



"Ce au vrut să facă, au vrut să atenționeze că ei încă sunt aici", a spus directoarea liceului “Ștefan cel Mare și Sfânt” or. Grigoriopol, Eleonora Cercavshi.



Directoarea a depus o plângere pe adresa Biroului pentru Reintegrare. Instituţia nu a avut nicio reacţie păână în prezent. Solicitat să ne comenteze incidentul, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Vasile Șova, ne-a spus să revenim după-amiază.



Potrivit Promo-LEX, reținerea automobilului pentru control detaliat este o măsură aplicată foarte rar de către așa-numiții vameși transnistreni. Asociația a calificat acest incident drept o nouă intimidare a pedagogilor din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului.



Săptămâna trecută, un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Bender a fost reținut la Tiraspol de către angajații așa-numitului minister de securitate din stânga Nistrului. La o televiziune locală din regiunea transnistreană, reprezentanții pretinsului minister au declarat că polițistul moldovean făcea investigaţii în afara Zonei de Securitate și colecta informații despre angajații aşa-ziselor instituții de drept de la Tiraspol.

Conducerea IGP nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne comenta acest caz.



Acum trei zile, în cadrul unei conferințe de presă la București, ministrul de Externe Nicu Popescu a calificat conflictul armat de pe Nistru drept un război civil. Această declarație a stârnit un val de critici din partea societății, dar și a politicienilor, inclusiv din partea celor care i-au dat vot de încredere.