Hart a semnat un contract pe 2 ani cu Tottenham Hotspur

Portarul englez Joe Hart speră să-și relanseze cariera și, pentru asta, a semnat cu Tottenham Hotspur. Fost goalkeeper la Manchester City și titular câțiva ani la reprezentativa Angliei, Hart ajunsese rezervă la FC Burnley și din decembrie 2018 a jucat doar două meciuri în Cupa Angliei și unul în Cupa Ligii.



Acum Hart este fericit că a fost achiziționat de clubul londonez, chiar dacă știe că îi va fi greu să lupte cu Hugo Lloris pentru locul în echipa de start.



"Am avut doi ani grei pe terenul de fotbal, dar simt că pot oferi multe echipei, am multă calitate și experiență. Sunt aici ca să fiu un jucător de echipă, cum am fost și mereu voi fi, indiferent dacă sunt titular sau nu. Efortul echipei este ceea ce contează și știu ce trebuie de făcut pentru a cuceri trofee."



Hart a fost motivat să meargă la Tottenham Hotspur și de faptul că în sezonul următor gruparea londoneză va lua startul în Liga Europei.



"Simt că o iau de la început și îmi place asta. Fizic, sunt pregătit. Am muncit din greu, m-am străduit să cresc din punct de vedere profesional. Sunt pregătit să merg înainte și să revin la nivel înalt. Îmi plac cupele europene și faptul că vom juca câte două meciuri pe săptămână."



Joe Hart a venit liber de contract la Tottenham Hotspur și a semnat un acord valabil până în iunie 2022.



În cariera sa, portarul englez a mai jucat la cluburi precum Manchester City, FC Torino și West Ham United. La "citadini" Hart a jucat 348 de meciuri, a cucerit de două ori titlul în Premier League și a obținut de patru ori "Mănușa de Aur".



În tricoul reprezentativei Angliei, goalkeeper-ul a jucat 75 de meciuri.