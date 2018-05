Harry Potter şi Angels in America, printre producţiile nominalizate la premiile Tony din 2018

Glenda Jackson şi Denzel Washington au fost nominalizaţi la premiile Tony în categorii de interpretare, în timp ce "Mean Girls" şi "SpongeBob Square Pants: The Musical" au primit cele mai multe nominalizări - 12 fiecare -, inclusiv la categoria "cel mai bun musical"., un nou spectacol dedicat celebrului băiat-vrăjitor din franciza "Harry Potter", prezentat de această dată la vârsta maturităţii, şi relaţiei sale dificile cu fiul lui adolescent, a primit 10 nominalizări, inclusiv la categoriile "cel mai bun spectacol de teatru" şi "cel mai bun actor" - pentru protagonistul său, Jamie Parker.Acest spectacol ce are o durată de peste cinci ore, difuzat în două părţi, a beneficiat de recenzii elogioase pe Broadway, după ce a câştigat un număr record de trofee la ediţia de anul trecut a premiilor britanice Oliver, decernate la Londra.O altă dramă monumentală în două părţi, o repunere în scenă a piesei "Angels in America", a primit 11 nominalizări şi va concura inclusiv la categoriile "cea mai bună reluare a unui spectacol", "cel mai bun actor" (Andrew Garfield) şi "cel mai bun actor invitat" (Nathan Lane, în rolul conservatorului Roy Cohn).Glenda Jackson, care a revenit pe Broadway după o pauză de trei decenii, a fost nominalizată la categoria "cea mai bună actriţă" datorită evoluţiei sale într-o reluare a spectacolului "Three Tall Women", bazat pe textul omonim scris de Edward Albee, în timp ce Denzel Washington a fost nominalizat la categoria "cel mai bun actor invitat" graţie interpretării din spectacolul "The Iceman Cometh". Ambele producţii au fost nominalizate la categoria "cea mai bună reluare a unui spectacol de teatru".Organizatorii galei au anunţat marţi că vor atribui şi două premii Tony speciale, care vor reveni rockerului Bruce Springsteen, care şi-a extins numărul de spectacole sold-out susţinute pe Broadway, şi lui John Leguizamo, al cărui one-man show "Latin History for Morons" a fost de asemenea nominalizat la categoria "cel mai bun spectacol de teatru", deşi protagonistul acestei reprezentaţii nu a fost nominalizat la categoria "cel mai bun actor".Celelalte spectacole nominalizate la categoria "cel mai bun musical" sunt "The Band's Visit", despre soarta unor muzicieni egipteni rămaşi captivi într-un mic oraş din Israel, care a primit 11 nominalizări, şi "Frozen", adaptare teatrală a celebrului film animat lansat recent de studiourile Disney, scrie Agerpres.ro Celelalte producţii nominalizate la categoria "cel mai bun spectacol nou" sunt "Junk", "The Children", "Fafinelli and the King".La categoria "cea mai bună reluare a unui spectacol" vor concura, printre altele, producţiile "Lobby Hero" şi "Travesties", în timp ce printre nominalizările de la categoria "cea mai bună reluare a unui musical" se remarcă "Rodgers & Hammerstein's Carousel", care a primit în total 11 nominalizări, "My Fair Lady", care i-a adus Dianei Rigg o nominalizare la categoria "cea mai bună actriţă invitată" şi "Once on This Land".Tom Hollander din "Travesties" şi Mark Rylance din "Farinelli and the King" completează categoria artiştilor nominalizaţi la categoria "cel mai bun actor într-o piesă de teatru".Condola Rashad ("Saint Joan"), Lauren Ridloff ("Children of a Lesser God") şi Amy Schumer ("Meteor Shower") sunt celelalte artiste care au fost nominalizate la categoria "cea mai bună actriţă dintr-o piesă de teatru".