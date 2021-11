”Harry Potter” revine. Fanii francizei vor avea ocazia să revadă întreaga echipă de actori reunită pentru un show special

Magia se întoarce. La 20 de ani de la lansarea primului film din seria ”Harry Potter”, fanii francizei vor avea ocazia să revadă întreaga echipă de actori reunită pentru un show special. Acesta va fi difuzat în data de 1 ianuarie 2022 pe platforma de streaming HBO Max.



Pe lângă trioul clasic, format din Daniel Radcliffe, Rupert Grint și Emma Watson, vor fi prezenți la reuniune și actorii Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman şi Tom Felton. Lor li se va alătura Chris Columbus, care a regizat primul film din serie. Acesta a făcut și un tur al platoului de filmare ”Harry Potter and the Sorcerer's Stone”, explicându-le fanilor cum au fost create efectele speciale.



”Pe atunci nu foloseam tehnologia CGI, așa că am aruncat scrisorile prin acest cămin, care avea un ventilator gigant, care a suflat scrisorile prin cameră.”



În cadrul reuniunii, cei care au participat la filmarea seriei vor vorbi despre experiența trăită, dar vor aduce şi un omagiu actorilor care au decedat între timp. Printre ei se numără și faimosul Alan Rickman, care l-a jucat pe profesorul Severus Snape.

Acesta a murit de cancer în 2016. Filmul ”Harry Potter and the Sorcerer's Stone” a fost lansat în cinematografe în 16 noiembrie 2001. Filmul s-a bucurat de o popularitate uriașă și a adunat aproape un miliard de dolari la nivel mondial.