Harry Maguire a oferit primele declarații după scandalul în care a fost implicat pe insula Mykonos din Grecia

Starul lui Manchester United, Harry Maguire, a revenit în Anglia și a oferit primele declarații după scandalul în care a fost implicat pe insula Mykonos din Grecia. Sportivul de 27 de ani a fost condamnat la 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj, rezistență în fața forțelor de ordine și încercări repetate de dare de mită.



Maguire nu se consideră vinovat și spune că inițial a crezut că este răpit.



"- M-au lovit de multe ori peste picioare. M-am panicat, am simțit frică și m-am temut pentru viața mea.

- Te-ai temut pentru viața ta?

- Sigur. Tot drumul până la închisoare. Abia când am ajuns în cameră, m-am calmat. Un bărbat care era acolo mi-a spus unde mă aflu.", a spus HARRY MAGUIRE, fotbalist.



Harry Maguire a făcut apel la decizia autorităților din Grecia.



"Am încredere în legile Greciei. Până la audierile următoare avem timp să ne pregătim, să adunăm dovezi. Vor fi martori acolo și sper că adevărul va ieși la iveală.", a zis HARRY MAGUIRE, fotbalist.



Deși inițial a fost convocat la reprezentativa Angliei, Maguire a fost apoi exclus din lot de către selecționerul Gareth Southgate.



"Sunt dezamăgit. Iubesc să joc pentru țara mea. Sunt bine pregătit fizic, dar și moral. Sunt gata să joc. Sunt dezamăgit, dar înțeleg decizia selecționerului.", a zis HARRY MAGUIRE, fotbalist.



Harry Maguire a jucat în tricoul reprezentativei Angliei 26 de meciuri, în care a înscris un gol. Fundașul evoluează la clubul Manchester United din august 2019 și, în 55 de partide, a înscris 3 goluri.