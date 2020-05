Harry Kane, gest superb. Fotbalistul englez sponsorizează clubul Leyton Orient

Harry Kane, căpitanul reprezentativei de fotbal a Angliei, a dat o mână de ajutor clubului Leyton Orient din liga a patra a fotbalului englez. Atacantul lui Tottenham Hotspur a plătit pentru spaţiul frontal de pe tricoul echipei pentru sezonul 2020/2021.

Potrivit acordului dintre cele două părţi, jucătorii vor avea inscripţionat pe tricouri numele unei societăţi caritabile, la meciurile de pe teren propriu. La partidele din deplasare, pe echipament va apărea următorul mesaj dedicat personalului medical care luptă cu noul virus: "Vă mulţumim, eroi din prima linie".

"Am fost născut la doar câteva mile distanţă de stadion şi sunt foarte fericit că am oportunitatea să ajut clubul. Am fost inspirat de activitatea persoanelor din prima linie, care sunt implicaţi în luptă. Mă refer inclusiv la angajaţii magazinelor şi la curieri. Într-adevăr am fost inspirat, iar acest gest este modul meu de a-i mulţumi".

Clubul Leyton Orient, fondat în 1881, va beneficia de suport financiar din aceasta sponsorizare, în timp ce 10 la sută din valoarea fiecărui tricou vândut se va duce către organizaţiile caritabile, iar angajatii lor vor avea intrarea libera pe stadion.

În sezonul 2010/2011, Harry Kane a jucat sub forma de împrumut la Leyton Orient şi si-a făcut debutul în fotbalul profesionist, cu 18 meciuri si 5 goluri marcate.