Harrison Ford îl va juca pentru a cincea oară pe "Indiana Jones", la 78 de ani

Harrison Ford îl va juca pentru a cincea oară pe "Indiana Jones" în seria de filme cu același nume, transmite digi24.ro.

Acesta va fi ultima dată când actorul american în vârstă de 78 de ani va apărea în rolul celebrului aventurier.

Disney a anunțat că filmul va fi lansat în 2022.

Într-un interviu acordat în 2013, Harrison Ford spune că este perfect normal ca el să se întoarcă în acest rol. "Am văzut personajul dezvoltându-se în timp și este normal să se întoarcă într-o nouă peliculă", a spus Harisson Ford atunci, insistând că filmele din seria Indiana Jones nu ar trebui să fie neapărat pline de acțiune.

"Pentru mine, a fost interesantă evoluția personajului, că era curajos, isteț și inteligent, că era înspăimântat și că totuși reușea să supraviețuiască. Asta pot să fac", a declarat Ford.

Producătorul filmului, Frank Marshall, a declarat recent că nu avea nicio intenție să-l înlocuiască pe Harrison Ford în rolul lui Indiana Jones. "Lucrăm la scenariu. Există un singur Indiana Jones, iar acesta este Harisson Ford".

Actorul american a jucat prima dată rolul lui Indiana Jones în 1981, în "Raiders of the Lost Ark". A urmat filmul "Indiana Jones and the Temple of Doom" în 1984, "Indiana Jones and the Last Crusade" în 1989 și "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" în 2008.

Al cincilea film din serie se află de mult timp în producție, mai mulți scenariști intrând și ieșind din proiect, iar munca a fost încetinită și de pandemia de COVID-19.