Harlem Globetrotters are un nou membru. Jiang Shan, primul chinez al trupei de baschet-show

publika.md

Harlem Globetrotters are un nou membru. Jiang Shan, cunoscut sub numele de scenă "Lucky", a devenit primul chinez care este cooptat în renumita trupă de baschet-show din Statele Unite ale Americii, înfiinţată acum 94 de ani.



Globetrotters l-au descoperit pe Jiang Shan în timpul unui turneu în China şi, impresionaţi de trucurile spectaculoase ale tânărului sportiv, i-au oferit un contract.



"M-am antrenat în fiecare zi, timp de 5 ani, cu visul să devin membru al trupei Globetrotters. Mulţi oameni îmi spuneau să nu sper la asta, deoarece sunt chinez. Îmi spuneau că am şanse foarte mici. Mi-am spus să nu-i ascult. Am crezut în visul meu şi am crezut că pot să fac parte din Globetrotters, chiar dacă şansa a fost de unu la sută", a spus sportivul, Jiang Shan.



Shan s-a acomodat foarte repede la Harlem Globetrotters.



"Nu m-am aşteptat la asta. La antrenamente, băieţii îmi arată trucurile, îmi explică totul şi apoi eu încerc să le fac. Toţi sunt foarte buni cu mine, suntem o familie", a menţionat Jiang Shan.



Tânărul sportiv îşi doreşte să aibă reprezentaţii cu celebra formaţie pe toate cele 7 continente.



"De mic mi-a plăcut să călătoresc prin lume şi să joc baschet. Aici pot să fac şi una şi alta", a mai spus sportivul.



Coechipierii lui sunt bucuroşi să-l aibă pe Shan în echipă.



"El controlează mingea cu mâna uimitor. El ridică show-ul la un nivel foarte înalt şi îl urmăresc cu plăcere. E o inspiraţie şi nu ştie despre asta", a spus sportivul, Brawley Chisholm.



Formaţia Harlem Globetrotters a fost înfiinţată în anul 1926 în oraşul american Chicago din statul Illinois. Faimoasa trupă a susţinut de atunci și până acum peste 20 de mii de reprezentaţii în peste 100 de ţări.

