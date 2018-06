HARDEN, MVP-UL SEZONULUI. Jucătorul de 28 de ani i-a devansat pe James și Davis

James Harden a fost desemnat MVP-ul sezonului în Liga Nord-Americană de Baschet.

Chiar dacă vedeta echipei Houston Rockets nu a evoluat nici măcar în finala NBA disputată de către Golden State Warriors și Cleveland Cavaliers, Harden a câștigat pentru prima oară titlul de cel mai bun jucător al sezonului trecut.

Baschetbalistul de 28 de ani i-a devansat pe Lebron James de la Cleveland și pe jucătorul formației New Orleans Pelicans Anthony Davis.



"Ultimii patru ani am bătut în această ușă. Acum în sfârșit a venit momentul. Mereu am încercat să fiu mai bun decât în sezonul precedent și în final am câștigat MVP-ul sezonului. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine, dar nu vreau să mă opresc aici. Am avut un drum lung de parcurs până a ajunge aici, însă acum mă simt bine", a spus jucătorul Houston Rockets, James Harden.



Titlul de cel mai bun antrenor al anului i-a revenit lui John Casey, în ciuda faptului că a fost demis de la Toronto Raptors după ce echipa sa a fost eliminată de Cleveland Cavaliers în cel de-al doilea tur al play-off-ului.



Deşi a câştigat trei titluri de campioană în ultimii patru ani, Golden State Warriors a fost complet ignorată la ceremonia premiilor NBA, desfăşurată în orașul Los Angeles.