Haos pe strada Alexandr Puşkin din Capitală. Şoferii nedisciplinaţi parchează maşinile la întâmplare

foto: publika

Haos pe strada Alexandr Puşkin din Capitală, unde şoferii nedisciplinaţi parchează maşinile la întâmplare, iar din această cauză traficul devine infernal. În loc de cele trei benzi disponibile, se circulă doar pe una. Conducătorii auto se plâng că această situaţia s-a creat în ultimele luni şi spun că poliţiştii ar trebui să fie mai duri cu cei care încalcă legea.



La amiază, pe strada Puşkin era un ambuteiaj infernal, provocat inclusiv din cauza unor autoturisme parcate neregulamentar.



Vis-a-vis, un alt şofer indisciplinat. Acesta şi-a parcat maşina fără sa-i pese că blochează traficul.



În ambuteiaj s-a pomenit şi o ambulanţă, care cu greu şi-a făcut loc printre maşini.



Ca de obicei, şoferi au aceeaşi explicaţie: nu sunt suficiente locuri de parcare.



''Bine dar unde să mă parchez? Nu am unde să mă parchez, acolo nu am unde, aici nu am unde. Aşa situaţie e în fiecare zi, centrul este un coşmar. Mai ales ambuteiajele se formează seara pe la 17:00.''



Deşi erau prin preajmă, poliţiştii nu au intervenit să facă ordine.



Şoferii care circulă în zonă se plâng că sunt nevoiţi să îndure minute bune în trafic.



Mai mult, ei sunt revoltaţi că inspectorii de patrulare nu-i pedepsesc pe cei care încalcă legea.



Potrivit Inspectoratului Naţional de Patrulare, timp de o lună, doar în sectorul centru al Capitalei au fost sancţionaţi aproape 1400 de şoferi care au parcat neregulamentar.