HAOS pe drumurile din țară. Protestul transportatorilor a dat peste cap planurile pasagerilor

Protestul transportatorilor // foto: publika.md

Sute de oameni nu au putut ajunge acasă sau la muncă în această dimineaţă. Şi asta din cauză că, începând cu ora 10 şi până la prânz, peste 600 de rute inter-ubane din toată ţara şi-au sistat activitatea. Pentru a ajunge la destinaţie, pasagerii au fost nevoiţi să ia un taxi sau o maşină de ocazie.



La ora 10, pe strada Calea Ieşilor din Capitală, de unde pornesc cursele spre Străşeni, Călăraşi sau alte sate din aceste raioane, nu era niciun microbuz. Pasagerii nu ştiau de protestul transportatorilor, aşa că unii au aşteptat şi câte o oră pentru a ajunge la destinaţie. Andrei Simion, de exemplu, a fost la spital în Chişinău şi se întorcea acasă, în satul Sireţi, raionul Străşeni. Pentru că nu a găsit un microbuz, a fost nevoie să caute un alt mijloc de transport.



"Dacă nu circulă, ce să facem... Am comandat maşină să vină după noi. "



În aceeaşi situaţie au fost alţi zeci de oameni care mergeau acasă.



"La Străşeni aşteptăm şi iaca, nu vine. Deja de câte minute aşteptăm şi nu apare şi gata.

- O să fie un protest şi nu o să circule transportul câteva ore.

- Off, ce să fac eu. Eu nu sunt din Străşeni, sunt din alt raion şi trebuie la un medic, la un dentist să plec şi iaca, nu pot să mă duc."



"Eu cred că câte una ar fi trebuit să vină la protest, dar nu toţi, că ele sunt multe. O rutieră să meargă din fiecare sat sau oraş, dar nu toţi. Să deservească şi oamenii. "



Unii pasageri au încercat să prindă o maşină de ocazie sau un taxi.



Şi la Autogara de Nord au fost curse care şi-au sistat activitatea. Aceste două femei au venit de la şase dimineaţa şi vroiau să ajungă acasă, într-o localitate din regiunea Odesa, Ucraina. Pentru că ruta a fost suspendată astăzi, femeile au fost nevoite să aştepte şase ore ca să ia un alt mijloc de transport.



"Acum ne ducem până la Kotovsk, dar de dimineaţă suntem aici."



"Nu avem ce face, trebuie de aşteptat. "



"Până acum, avem informaţii că vor fi suspendate 20 de curse pe parcursul întregii zile de activitate. Dintr-un total de 465 de curse. Sunt suspendate pe direcţiile Făleşti, Rezina, Şoldăneşti, avem la Donduşeni, Rîşcani. Dar asta nu arată normal, gara lucrează într-un regim normal", a declarat Ivan Andrușca, directorul adjunct al Gării Auto de Nord.



Unii pasageri spun că îi înţeleg pe transportatorii care cer tarife mai mari, dar alţii nici nu vor să audă de scumpiri.



"Dacă s-au scumpit absolut toate produsele şi aceeaşi benzină, înseamnă că ei decid, eu nu pot să vă spun, nu sunt implicată absolut în transport, nu am maşină, nu am permis. "



"Eu cred că nu ar trebui să mărească, pentru că dacă o să mărească preţurile la transport, ar trebui să mărească şi salariul, şi pensiile la oameni. Bătrânii nu au de unde plăti. "



Mai multe companii de transport cer ca tariful la călătorie să fie majorat la cel puţin 70 de bani pentru un kilometru, faţă de 48 de bani cât este acum.